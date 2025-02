‘Beto’ Company titlla “d’injustificables” els darrers resultats

Un punt de 12 possibles, és a dir, un empat i tres derrotes en quatre matxs –a més sense fer cap gol–. Aquest és el balanç lliguer de l’FC Andorra en aquest 2025. Els tricolor mantenen la desena plaça amb 29 punts, quatre menys que el Barakaldo, cinquè, i reconeixent que aquests resultats “són injustificables”. “Avui era un partit importantíssim per sumar de tres i no ho hem fet, encara és més vital sumar-los la setmana vinent. Tenim un dèficit de punts important que hem d’assolir i sabem que hem de fer una segona volta molt bona per arribar als objectius“, va exposar ahir l’interí ‘Beto’ Company, fent esment que “el camí és aquest, ho tinc clar”.

Els pirenaics van deixar un insípid empat a zero contra l’Ourense, demostrant que la contundència i l’efectivitat de cara porta continuen sent una assignatura pendent. “A la primera part ens ha faltat una mica de calma per no forçar els atacs, i tot i que a la segona hem sortit amb un primer quart d’hora bo, no sé si hem generat suficient per a poder guanyar“, va esmentar el tècnic de Valls. Ara bé, també va deixar clar que van cloure amb la lliçó apresa per jugar contra blocs baixos: “Hem de ser una mica més precisos i millors en l’últim terç”.

En aquest sentit, i preguntat per la manca d’efectivitat, ‘Beto’ va assenyalar que la qualitat de les ocasions d’atac és fonamental, però que “el volum també ho és”. “De vegades ets capaç de resoldre partits a través del volum, de generar moltes arribades i ocasions, i ens ha faltat una mica de continuïtat en això. Ens ha mancat més precisió, i crec que si la millorem, serem molt més efectius de cara porta”, va completar al respecte.

En darrer lloc, tal com va sentenciar el màxim accionista del club, Gerard Piqué, l’entrenador també va criticar l’estat de la gespa del Nacional. “El camp no està bé, i un camp així ajuda molt més als equips que no han de crear, sinó que han de destruir”, va dir, tot destacant que tampoc ho poden fer servir com a excusa. “Haurem de ser més precisos, posar atacs més llargs o fer classes de patinatge […] Però jo no ho puc solucionar”, va afegir. A més, demanat per noves incorporacions abans del tancament de mercat –avui a les 23.59 hores–, Company va afirmar que la direcció esportiva està treballant. “Qui vingui serà per sumar, però tenim un bon equip, i estic convençut que al final de la jornada 38, l’última, estarem on hem d’estar“, va finalitzar.