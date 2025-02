Piqué sentencia: “A Encamp no hi anirem”

“Fa sis anys que treballem […] Hem demostrat sobradament que som un projecte seriós, que ens preocupem pel club i pel país […] I ara ens trobem amb unes condicions que són una vergonya. Avui no s’ha jugat a futbol, hem patit un autèntic despropòsit“. Aquestes han estat les paraules del màxim accionista de l’FC Andorra, Gerard Piqué, després de l’empat a zero assolit entre els tricolor i l’Ourense. En aquest sentit, l’exjugador del FC Barcelona ha esclatat contra el Govern per l’estat de la gespa de l’Estadi Nacional després del partit d’ahir de la selecció nacional de rugbi.

El català ha fet esment del duel dels ‘isards’, apuntant també que van entrenar al Nacional el divendres i que per això s’han trobat avui unes condicions que “són una vergonya”. “No és just que qui paga perquè l’estadi estigui en condicions es trobi que avui la pilota no roda”, ha afegit, recordant que ha estat l’entitat futbolística qui ha invertit més de quatre milions d’euros “només” en les millores del Nacional.

En afegit, Piqué ha deixat clar que l’any vinent no jugaran a Encamp. “No pot ser que a sobre ara ens vulguin enviar a Encamp. No hi anirem”, ha sentenciat, anunciant que o es busca una solució o n’hauran de prendre una ells “a curt-mitjà termini”. “No podem continuar així. Si el Govern no ens dona una solució immediata, les prendrem nosaltres, i si cal plegar, ho farem“, ha asserit.

“Entenc que el rugbi hagi de tenir el seu espai i que tingui un poder polític important. També que Andorra és un petit país on hi ha les condicions que hi ha, però no pot ser que tinguem aquest tracte. No podem continuar així. Paguem al rugbi perquè vagi a Encamp. Paguem la festa a tothom, i ja no ho farem més, no podem perquè com a projecte no s’aguanta”, ha finalitzat.