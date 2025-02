Sense gols al Nacional (0-0)

L’FC Andorra no ha pogut aconseguir la victòria en la visita de l’Ourense a l’Estadi Nacional en un partit amb poques ocasions però en el qual els tricolor han dominat i han buscat amb més energia el gol (0-0).

Amb un Andorra dominador des del xiulet inicial, Josep Cerdà ha estat qui més ho ha intentat en un primer temps en el qual ha faltat una mica més de precisió en els metres finals. Els gallecs es defensaven bé i el porter Raúl Marqueta només ha hagut d’intervenir per desviar un xut de l’extrem mallorquí. Abans, Cerdà havia rematat lleugerament desviat en les dues millors aproximacions dels pirenaics.

Per la seva banda, els visitants gairebé no s’han apropat a la porteria de Nico Ratti, si bé després del descans s’han començat a trobar cada vegada més còmodes, amb un conjunt tricolor que no acabava de trobar la manera de superar l’entramat defensiu visitant. L’entrada de ‘Juanda’ Fuentes ha reactivat una mica els de ‘Beto’ Company i una centrada seva ha estat a punt de convertir-se en l’1-0.

Amb els minuts esgotant-se, l’entrenador interí ha llençat l’equip a totes amb l’entrada de Manu Nieto i col·locant Cerdà de lateral. Amb tot, però, l’FC Andorra no ha trobat les ocasions que buscava i els gallecs han estat a punt d’aprofitar els espais per fer mal al contracop.

Incorporació de Manel Royo fins a final de curs

L’FC Andorra ha fet públic aquest diumenge el fixatge del lateral Manel Royo, la segona incorporació del mercat de fitxatges d’hivern. Royo, qui els darrers tres anys ha jugat als Països Baixos, arriba al Principat després de desvincular-se del NAC Breda, amb un contracte fins a final de temporada amb opció d’un curs més.