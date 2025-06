Futbol - Play off Primera RFEF

‘Beto’ Company: “Ens hem enfrontat a un equip d’una altra categoria i l’equip ha respost amb contundència”

L’FC Andorra supera l'Eivissa i accedeix a la final del play-off d’ascens a Segona Divisió, destacant Company la maduresa del conjunt tricolor

Després de certificar la classificació per a la final del play-off d’ascens amb una victòria global de 0-3 davant la UD Eivissa, l’entrenador de l’FC Andorra, ‘Beto’ Company, ha comparegut en roda de premsa per valorar l’encontre disputat a Can Misses. El tècnic ha remarcat la dificultat del partit i la vàlua del rival: “Volíem tenir més control de la pilota, però no sé si la gent és conscient del nivell de l’equip al qual ens hem enfrontat. Ens han portat al límit durant gairebé una hora”.

Company ha admès que l’Andorra va haver d’adaptar-se al context del partit, tot i que tenien clars els objectius: “Havíem de marcar, si no estàvem fora. El gol ens ha impulsat emocionalment”. El tècnic ha elogiat la resposta del seu equip en moments de màxima exigència, destacant una de les millores més notables del conjunt: “Hem defensat l’àrea com a bèsties, un aspecte en què no havíem estat especialment forts al llarg de la temporada”.

L’entrenador ha insistit en la necessitat d’assumir riscos i ajustar el pla de joc segons les circumstàncies: “Si el nostre partit era llençar pilotes aèries al tres de dalt, estàvem morts. Necessitàvem un punt més. Aquest plus ens l’han donat els jugadors de la línia del darrere, que han pogut despenjar-se amb bon ‘timing’ i donar-nos aire”.

Company també ha volgut reconèixer la tasca individual de Nico Ratti, clau amb diverses intervencions decisives: “Tenim un porter senzillament espectacular, tant a nivell esportiu com humà. Ha estat determinant i ha completat una temporada sensacional”. Pel que fa a les decisions tàctiques, ha justificat la suplència de Diego Alende per l’elecció d’un perfil de peu diferent i ha destacat la polivalència de Sergio Molina, qui ha actuat en diverses posicions amb solvència: “Guanyem recursos amb un jugador capaç de rendir en diversos rols”.

Finalment, de cara a la següent ronda contra la SD Ponferradina, l’entrenador andorrà ha valorat el duel amb prudència i ambició: “Coneixem el rival, no hi ha factor sorpresa. Ens hauria agradat l’Antequera per avantatge en cas d’empat, però la Ponferradina és un gran rival. Serà un plaer rebre’ls a Andorra. Estem a un pas de tornar al futbol professional”.

L’eliminatòria definitiva per l’ascens es disputarà les dues properes setmanes. L’FC Andorra buscarà segellar el retorn a la Segona Divisió, culminant una temporada que, segons Company, ha estat treballada “durant 49 de les 52 setmanes de l’any”.