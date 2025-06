Primera RFEF - Play Off

Amb domini i ofici, l’FC Andorra tomba a l’Eivissa i fa història a Can Misses (0-1, 0-3 global)

L’equip de Beto Company certifica l’accés a la final del play-off d’ascens amb una actuació sòlida i un gol decisiu de Lautaro de León

Nova prova superada. Viatjant amb un resultat que deixava mig sentenciada l’eliminatòria i amb un gol de Lautaro de León en una molt bona jugada tàctica, l’FC Andorra de Beto Company ha passat a la fase final dels play-offs d’ascens a Segona divisió després de derrotar a l’Eivissa de Paco Jémez. Un partit bastant lineal, amb alguns moments d’intensitat, però que ha anat en concordança amb el plantejament dels andorrans.

Tot i que les previsions apuntaven que seria un partit on l’Eivissa sortís a pressionar alt i cercar ocasions des del xiulet inicial, s’ha vist un plantejament una mica diferent. Si bé els de Paco Jémez han sortit a arriscar, tampoc ho han fet massa, mentre que l’FC Andorra ho ha plantejat de la mateixa forma que Company havia expressat en la roda de premsa prèvia: a tenir la pilota i fer el seu partit, sense defensar cap resultat. Totes les ocasions dels locals han anat cercant a un Bebe que ha estat l’aposta del partit del tècnic balear. Amb el 20 ja al cronòmetre, Sergio Molina ha llançat una falta que ha estat rebuda per Josep Cardà qui, en un intent de voler obrir el marcador i deixar sentenciada l’eliminatòria, ha intentat rematar de cap. Tot i això, la pilota anava una mica alta i s’ha quedat en una bona ocasió.

Un quart d’hora després, Nico Ratti ha comès un dels errors que podrien haver animat el partit, però que ha solucionat en l’acció següent. Unai Medina s’ha marcat una carrera molt bona que la defensa tricolor no ha pogut aturar. Sol amb la pilota, el porter pirenaic ha intentat quedar-se-la, però ha acabat ocasionant un penal involuntari i que donava esperances a Can Misses. Tanmateix, tal com l’ha provocat, ha sabut aturar el xut creuat de Bebe per convertir-se en l’heroi tricolor. A partir d’aquí, cap més ocasió clara.

En la represa, i amb l’empat inicial encara al digital, els balears han plantejat el camí de forma molt més ofensiva. I és que Jesús Álvarez (46′) ha tingut la primera d’aquesta meitat amb un xut llarg fora de l’àrea que acabaria en mans de Ratti. Al 51′, en una passada llarga, el Mo Dauda ha rebut la pilota i ha creat una oportunitat que, amb el porter andorrà avançat, podia haver estat l’inici de la remuntada, però que ha acabat sortint fregant el pal. El canvi d’intensitat ha fet acte de presència en la gespa eivissenca, on l’Eivissa ha tingut moltes més ocasions. Però l’FC Andorra acabaria donant el cop definitiu. Minut 62. Pau Casadesús perd una pilota que acaba recuperant per regatejar a la defensa local, enviar un xut a l’àrea on esperava un Lautaro de León que només ha hagut d’enviar-la al fons de la xarxa.

Ratti ha tornat a ser el salvador de la tarda en aturar un llançament directe boníssim de Bebe per mantenir la porteria a zero. En la jugada següent, Lautaro, en un 1×1 amb el porter blau, ha tingut una nova ocasió per rematar el resultat, però que ha acabat anant-se’n fora. A partir d’aquest moment, molts intents sense èxit pels locals, mentre que els visitants han hagut de mantenir el joc i el resultat. Les ocasions de l’FC Andorra, però, eren perilloses, encara que sense massa encert. Final amb un 0-1 (0-3 en l’agregat) que apropen, una mica més, als andorrans al futbol professional.

La Ponferradina ja espera, des de dissabte a la nit, després de derrotar a l’Antequera per 2-2 (4-3 en el marcador global), a l’FC Andorra en els que seran els dos partits de la darrera fase de l’ascens cap al futbol professional. Pel que fa a l’altra eliminatòria, la ‘Sanse’ ha pogut passar davant un gran Mérida, que s’enfrontarà contra el Nàstic de Tarragona, que va passar dissabte després de batre al Reial Múrcia.