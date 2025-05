Futbol - Primera Federació

‘Beto’ Company avisa al Nàstic: “Si som l’FC Andorra de l’Estadi Nacional, han de tenir por ells”

El tècnic tricolor podrà comptar de nou amb Erik Morán, qui ja entrena amb el grup, i amb Josep Cerdà, qui s'ha reincorporat avui

Amb la motivació al màxim, l’FC Andorra està llest per jugar el diumenge (15.30 hores) un dels duels més crucials de la temporada contra un rival directe com és el Nàstic de Tarragona. “Estem en un bon moment, al Nacional i amb el suport de la nostra gent. A qui no li agrada jugar i guanyar aquests partits?”, ha dit aquest matí ‘Beto’ Company. Davant la transcendència del matx, el tricolor ha comentat que li fa por que “l’FC Andorra no sigui l’FC Andorra”, tot i que jugades les anteriors 14 jornades amb ell com a primer entrenador, “no tinc cap motiu” per dubtar dels seus. “Si som l’equip de l’Estadi Nacional, han de tenir por ells”, ha sentenciat.

Dels del Nou Costa Durada n’ha destacat ser un conjunt de molta qualitat, amb un estil molt definit i que penalitza els errors com ho fan pocs. Tot i això, ha assegurat que no canviaran la seva manera de fer les coses: “Ser valents, ofensius, prenent riscos, apretant a dalt, volent manar i enfonsar el rival”. “A la categoria molts partits es defineixen per petits detalls, sobretot contra equips de dalt i per aquestes dates”, ha completat.

El vallenc podrà comptar de nou amb Erik Morán, qui ja entrena amb el grup, i amb Josep Cerdà, qui s’ha reincorporat avui. “Està clar que hi ha jugadors amb molta càrrega acumulada, però volem complir els objectius i això fa que les cames pesin una mica menys”, ha finalitzat.