  • Trobada bilateral entre el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, i el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Visita del dirigent lusità al Principat

Montenegro espera que la “finalització urgent” de l’Acord d’associació amb la UE es pugui culminar “en vuit dies”

El primer ministre defensa que l’encaix europeu és “un camí molt important” i que el futur acord reforçarà les relacions econòmiques i socials

El primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, ha expressat aquest dimecres el suport explícit del seu executiu a l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea i ha assegurat que espera que “en vuit dies” es pugui culminar la “finalització urgent” del text. Així, el dirigent lusità ha vinculat aquest termini a la pròxima reunió del Coreper i ha defensat que l’encaix europeu del Principat representa “un camí molt important” per al futur del país. “Em sembla que aquest és un camí molt important que Andorra pot seguir i, naturalment, seguirà”, ha afirmat, tot insistint que el procés s’ha de fer “respectant la seva pròpia voluntat”.

El dirigent lusità ha fet aquestes declaracions durant la inauguració oficial del consolat general portuguès al Principat, en un acte en què també han participat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba. La inauguració també ha servit perquè Montenegro reivindiqués el pes de la comunitat portuguesa resident al Principat i la importància que el seu executiu dona a la relació bilateral amb Andorra. De fet, ha assegurat que la creació d’aquest consolat “va ser un dels primers assumptes que vam tractar quan vam arribar al poder”.

En aquest sentit, ha defensat que el nou equipament ha de convertir-se en “el punt de contacte entre la nostra comunitat i l’administració portuguesa”, però també en un espai de referència per a totes aquelles persones interessades a “buscar informació de Portugal, invertir-hi o obtenir respostes cada cop més ràpides”.

