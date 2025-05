Futbol - Primera Federació

Gerard Piqué fa una crida a l’afició per rebre el Nàstic de Tarragona: “Els necessitem perquè és una final”

El màxim accionista de l'FC Andorra esmenta que continuen parlant amb les parts implicades per trobar la millor solució envers el Nacional

Si dimecres ho va dir Jesús Clemente, avui ho ha recordat Gerard Piqué: el partit d’aquest diumenge (15.30 hores) contra el Nàstic de Tarragona és una final. En aquest sentit, el màxim accionista de l’FC Andorra ha fet una crida a l’afició per omplir el Nacional. “Convidem a tota la gent a venir perquè els necessitem”, ha comentat, apuntant que juguen contra un rival directe i que “sabem que som més forts quan tenim l’estadi a petar”.

Els tricolor ocupen la cinquena plaça amb 53 punts, un menys que el ‘Sanse’, quart, i que els tarragonins, tercers. Encadenen una bona dinàmica – amb només dues derrotes en els darrers tres mesos i fins a set victòries -, la qual Piqué ha destacat com a positiva per afrontar els quatre partits que resten de fase regular de la Primera RFEF. “L’equip se sent cada vegada amb millors sensacions”, ha mencionat la cara més visible de l’entitat, tornant a fer èmfasi de “l’important paper” que juga l’afició a casa, on “no podem perdre punts”.

Precisament del vestidor, ha reconegut que tothom està molt endollat i que “tenim un conjunt collonut”. “Els jugadors estan molt involucrats, tenim quelcom molt especial: l’entorn, la manera de fer… tot en un context en què poden estar amb molta tranquil·litat per centrar-se a competir”, ha completat. I de l’ascens directe? El tenen a vuit punts amb 12 en joc, així que partit a partit. “Som molt ambiciosos i mentre hi hagi possibilitats matemàtiques anirem a aconseguir això, però sent realistes, són molt petites”, ha dit, assegurant que la voluntat de play-off es manté intacta.

Demanat per la seva creixent implicació amb el projecte, Piqué ha esmentat que el club és molt important per a ell i que aquests darrers mesos “he intentat estar més a prop perquè és necessari, i de moment està anant molt bé”. També ha deixat clar que no ha fet cap funció tècnica, una tasca que ‘Beto’ Company i el seu staff “estan fent de manera formidable”.

La continuïtat a l’Estadi Nacional

Envers la continuïtat del club pirenaic a l’Estadi Nacional el curs vinent, el màxim accionista ha citat que continuen parlant amb les parts implicades per trobar la millor solució per a tots. “La nostra voluntat per fer les coses de la millor manera hi és, i tot i que és cert que de vegades hem de moure una mica l’arbre perquè les coses passin, volem continuar aquí”, ha finalitzat. Un ‘aquí’ amb el qual s’ha referit al país, malgrat que la prioritat, “òbviament”, continua sent la infraestructura de la Baixada del Molí.