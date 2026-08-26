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  • Berta Miquel, al Mundial de Frankfurt. | B.M.
Pol Forcada Quevedo
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Olimpisme

Berta Miquel finalitza en 19a posició el classificatori de gimnàstica rítmica dels Jocs del Mediterrani 2026 de Tàrent

Tant en cercle com en pilota assoleix la 12a plaça, amb 23.000 i 20.350 punts, mentre que en masses obté el 17è lloc (21.700) i en cinta el 18è (20.650)

Gran actuació de Berta Miquel en la modalitat de gimnàstica rítmica dels Jocs del Mediterrani de Tàrent, cita a la qual arribava després del Mundial amb l’objectiu de tancar una temporada important. En aquest sentit, després dels quatre aparells, l’andorrana ha estat 19 en la classificació general, quedant-se a les portes d’accedir a la ronda final.

Tanmateix, Miquel ha signat bones actuacions individuals. Així, en cercle ha estat la 12a millor nota, amb una puntuació de 23.000 punts. En pilota ha repetit plaça amb 20.350 (-0.050), mentre que en masses ha estat 17a amb una puntuació final de 21.700 (-0.050). Finalment, ha tancat la seva actuació amb la cinta, cloent en 18a posició després de registrar una nota de 20.650 (-0.400).

«Sense aquests petits errors, estaríem fregant la final general, i això és un orgull com equip i mostra el treball que estem fent» – Berta Miquel

«En general, hem tingut alguns errors que ens ha allunyat d’estar de reserva per a la final, però, així i tot, hem fet el resultat que ens esperàvem», ha celebrat la tricolor, mostrant-se contenta perquè, «sense aquests petits errors, estaríem fregant la final general, i això és un orgull com equip i mostra el treball que estem fent». En darrer lloc, ha afegit que aquesta fita «és un impuls per afrontar la següent temporada amb més ganes millorant els exercicis i buscant millorar els resultats».

Torn per a l’atletisme

Ara ja la delegació andorrana s’enfoca en l’atletisme, el qual es posa en marxa aquest diumenge amb les primeres proves. Nahuel Carabaña, Duna Viñals, Ariadna Fenés, Eloi Vilella i Pol Moya seran els representants.

La Federació de Gimnàstica defensa la seva solvència econòmica i rebutja irregularitats en decisions esportives

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