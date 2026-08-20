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  • Una competició de gimnàstica artística. | Arxiu
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
La federació diu la seva

La Federació de Gimnàstica defensa la seva solvència econòmica i rebutja irregularitats en decisions esportives

Mitjançant un comunicat, assenyala que aquestes decisions no responen en cap cas a interessos personals, familiars, econòmics o de patrocini

La Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG) ha sortit al pas de les informacions publicades recentment sobre la seva situació i ha assegurat, mitjançant un comunicat, que «la seva situació econòmica és assumible i està sota control». En l’escrit, l’entitat afirma que «disposa de tresoreria i capacitat financera suficients per afrontar la temporada, complir els compromisos adquirits i desenvolupar la planificació esportiva prevista», i sosté que «no existeix cap situació d’insolvència ni cap impossibilitat de continuar desenvolupant l’activitat federativa». Així mateix, recorda que l’exercici anterior es va tancar amb superàvit i que aquest resultat correspon a la gestió de l’anterior junta.

La FAG també posa l’accent en el fet que l’actual Junta Directiva va prendre possessió el novembre del 2025, quan la temporada ja havia començat i «bona part de la planificació esportiva i econòmica ja estava definida». Quant a les discrepàncies amb alguns clubs, assenyala que s’han mantingut reunions per buscar vies d’entesa i avança que a l’inici de la nova temporada tornarà a convocar-los. «La Federació considera que les diferències dins del nostre esport s’han de resoldre des del diàleg, el respecte institucional i la voluntat de construir», es defensa.

«La Federació considera que les diferències dins del nostre esport s’han de resoldre des del diàleg, el respecte institucional i la voluntat de construir» – FAG

Pel que fa a les decisions esportives, l’organisme assegura que «les seleccions, convocatòries i decisions tècniques es prenen atenent exclusivament criteris esportius i tècnics», tenint en compte aspectes com el nivell i l’evolució de l’esportista, els resultats, els barems o les necessitats de cada competició. En aquest sentit, «la FAG rebutja, per tant, qualsevol insinuació que les decisions esportives responguin a interessos personals, familiars, econòmics o de patrocini». Així mateix, també desmenteix que estigui intentant descobrir qui ha explicat les suposades «misèries» de l’entitat o que doni suport únicament a un club en detriment dels altres.

En darrer lloc, defensa els professionals que treballen en l’àmbit federatiu i esportiu i assenyala que «no tolerarà que es qüestioni la professionalitat dels seus equips a partir d’afirmacions no contrastades, informacions falses o judicis de valor que no es corresponguin amb la realitat». El text conclou assegurant que la Junta Directiva continuarà treballant «amb rigor, transparència, responsabilitat i prioritzant sempre l’interès de l’esportista i el desenvolupament de la gimnàstica andorrana».

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