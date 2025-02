El noruec Eirik Hystad Solberg s’emporta el primer gegant de la Copa d’Europa de Soldeu

Eirik Hystad Solberg ha aconseguit aquest dilluns la primera plaça del podi de l’eslàlom gegant de la primera jornada de la Copa d’Europa d’esquí alpí masculina. Amb un temps d’1’13.57, ha estat el més ràpid a la pista Avet, assolint el seu primer podi en Copa d’Europa –circuit en el qual competeix des del 2022– i es col·loca en 10a posició a la classificació general de la disciplina.

El noruec s’ha mostrat molt satisfet després del triomf i ha admès que ha estat una cursa “llarga, tècnica i molt exigent”. “A la primera mànega he vist molts companys que han tingut problemes per completar la baixada i haver pogut acabar amb èxit em fa sentir bé”, ha completat. Per la seva part, el suec Mattias Roenngren ha repetit la mateixa posició que va fer a la cursa de la setmana passada a Turnau (Àustria) on també va quedar segon. El francès Loevan Parand, qui no pujava al podi de Copa d’Europa des del 2022, ha acabat tercer, a +0.45.

El català Aleix Aubert durant la jornada. | Oriol Molas

Una de les actuacions destacables de la jornada ha estat la del català Aleix Aubert, qui s’ha classificat en desena posició. Pel que fa a la participació andorrana, Bartumeu Gabriel ha acabat penúltim en 38a posició, a +8.01 del guanyador, mentre que Àlvar Calvo, tot i passar la primera mànega, no ha pogut completar la cursa. El director tècnic de la FAE, Roger Vidosa, ha explicat que està molt satisfet del paper dels dos joves, ja que no són habituals en aquest circuit.

Demà torna la competició a la pista Avet, on pràcticament els mateixos corredors prendran part de la cursa, ara ja amb l’experiència d’haver competit el primer dia en l’exigent traçat de Soldeu.