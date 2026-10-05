Aproximadament 9.657 quilòmetres, 11 trajectes i quatre partits: la ‘pallissa’ de la selecció absoluta en només 11 dies

Quatre partits en només 11 dies i, entremig, 9.657 quilòmetres de desplaçaments per Europa. Aquest és el balanç del periple que acaba de completar la selecció absoluta, tal com ha posat de manifest la Federació Andorrana de Futbol (FAF) a les xarxes socials. Una marató que va començar al Principat amb el primer compromís de la Nations League, la derrota per 1-2 contra Malta, i que ha continuat amb dos duels més de la competició continental i un amistós contra Lituània. En total, l’expedició ha completat 11 trajectes, 8.773 quilòmetres en avió i 884 en autobús, una distància equivalent a gairebé una quarta part de la circumferència de la Terra.
Després de rebre Malta, el combinat va iniciar el llarg recorregut amb els 208 quilòmetres per carretera entre Andorra i Barcelona, des d’on va volar fins a Màlaga abans de completar en autobús el trajecte fins a Gibraltar. Al Penyal, els tricolor van aconseguir el primer punt d’aquesta Nations League amb un empat sense gols (0-0). Acabat el matx, van tornar a Màlaga per encarar el desplaçament més llarg de tot el periple: 3.014 quilòmetres en avió fins a Vílnius i 102 més per carretera fins a Kaunas.
La parada a Lituània va tenir també un motiu esportiu. Andorra hi va disputar l’únic amistós d’aquesta concentració, el qual va acabar amb derrota per 3-0. Des d’allà, l’expedició va tornar per carretera a Vílnius i va emprendre un altre vol de 2.245 quilòmetres fins a Malta, on dissabte va arribar el quart i últim partit d’aquests 11 dies. En aquest cas, els de Koldo Álvarez de Eulate van tornar a caure contra els maltesos, aquesta vegada per la mínima (1-0) amb un gol de Teddy Teuma a l’inici de la segona meitat.
I encara quedava la tornada. Des de Malta, l’equip pirenaic va haver de fer escala a Frankfurt, amb 1.656 quilòmetres fins a la ciutat alemanya i 1.094 més fins a Barcelona, abans d’afrontar els darrers 208 quilòmetres en autobús fins a Andorra. Una concatenació de viatges que ha portat l’expedició per Barcelona, Màlaga, Gibraltar, Vílnius, Kaunas, Malta i Frankfurt abans de tornar al Principat.