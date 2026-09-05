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  • Mònica Doria, en una imatge d'arxiu. | FACC
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Piragüisme

Mònica Doria clou a primera ronda el caiac cross de la Copa del Món de París després de ser 28a a la contrarellotge

El jove Nil Checa també pren part de la cita gal·la fent-se amb la 51a plaça per continuar la seva progressió a la categoria absoluta de piragüisme

La Copa del Món de París ha acabat per a Mònica Doria i Nil Checa. Els dos palistes de la FACC han participat aquest diumenge a la prova de caiac cross, en la darrera modalitat per a tots dos. En aquest sentit, Doria ha estat 28a a la contrarellotge, un resultat que li ha valgut per ser a les eliminatòries, en les quals no ha pogut superar la primera ronda, mentre que Checa només ha pogut ser 51è continuant la seva progressió a la categoria absoluta de piragüisme.

Tot plegat posa el punt final a la copa del món de París abans de les finals de la Seu d’Urgell que es disputen la setmana vinent i a les quals Doria espera continuar sumant punts en el seu camí cap a Los Angeles 2028. De fet, la 13a posició que ha aconseguit en canoa la deixa en quart lloc de la general amb 1.590 punts.

Mònica Doria es queda a sis centèsimes de la final de canoa, per un toc, de la Copa del Món de Vaires-sur-Marne

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