Andorra buscarà entrar al top 5 internacional al Trial de les Nacions amb un equip format per cinc pilots

La Federació Motociclista d’Andorra ja té definit l’equip que representarà el país al Trial de les Nacions (TDN) 2026, el qual se celebrarà els dies 26 i 27 de setembre a Arteixo, Galícia (Espanya). Els pilots seleccionats són Jordi Lestang, Edgar García, Quim Altés, Alèxig Lladó i Èlia Pascuet, qui competiran en les categories masculina i femenina amb l’objectiu d’assolir la millor classificació possible per a Andorra. La delegació afronta la cita amb un repte clar: intentar situar-se entre els cinc millors equips de la categoria internacional.
«Estic convençuda que des d’ara veurem els tres colors d’Andorra, amb el compromís, l’esforç i la il·lusió que busca la conferència», ha destacat Maria Suárez, directora de Banca País d’Andbank. Per la seva banda, el president de la Federació Motociclista d’Andorra, Joan-Patrick Lasmolles, ha situat el top 5 com la fita de l’equip: «Sabem que tenim la possibilitat d’arribar a un top 5 a la categoria internacional. Tenim, evidentment, molts països que estan representats en aquesta prova que són, com diu Espanya, intocables, però sí que dins de la nostra categoria, que és una categoria internacional, anirem a buscar la millor posició possible».
«Sabem que tenim la possibilitat d’arribar a un top 5 a la categoria internacional. Tenim, evidentment, molts països que estan representats en aquesta prova que són intocables» – Joan-Patrick Lasmolles
Lasmolles ha destacat la feina feta pels pilots i l’esforç que representa preparar una competició d’aquest nivell, especialment en una disciplina que molts esportistes han de compaginar amb els estudis o la feina. Precisament, a la presentació no ha pogut assistir Jordi Lestang, bomber, qui participa en les tasques d’extinció de l’incendi de la Querola, a Ordino. La preparació obliga els pilots a adaptar els entrenaments a les seves obligacions diàries. «Combinem els entrenaments de gimnàs amb la moto i, al final, entrenem gairebé cinc o sis dies per setmana. Durant l’estiu estem una mica més lliures i ho aprofitem per entrenar, però quan treballem hem de buscar hores com sigui», explica Quim Altés.
Tot i l’exigència de la competició, Altés es mostra entusiasmat davant les possibilitats de la delegació andorrana. «Andorra pot esclatar i ho intentarem de totes maneres. Sí que hi ha potències que van molt fortes, però nosaltres també hem entrenat, ens hem esforçat i, per què no? Al final, sabem que hi podem ser i lluitarem per estar-hi», ha afirmat el pilot abans d’una cita que reunirà una àmplia representació internacional.
Segons ha explicat el president de la Federació, a la categoria internacional masculina hi participaran 14 països, mentre que a la categoria femenina n’hi haurà nou. El programa de la competició començarà dissabte al matí amb les verificacions administratives i tècniques i, a la tarda, està prevista una desfilada pels carrers del poble amb tots els països participants. Entre les seleccions presents hi haurà els Estats Units, Austràlia, Polònia, França, Espanya, Japó, Noruega, Finlàndia i Irlanda, entre d’altres.
«Andorra pot esclatar i ho intentarem de totes maneres. Sí que hi ha potències que van molt fortes, però nosaltres també hem entrenat, ens hem esforçat i, per què no?» – Quim Altés
La participació femenina continua sent un dels reptes per al trial andorrà, ja que actualment Andorra no disposa d’una tercera pilot femenina per completar l’equip. Lasmolles ha explicat que, a nivell organitzatiu, la Federació Internacional permet la participació dels països encara que no puguin presentar equips complets en totes les categories. Alèxig Lladó ha destacat en aquest sentit la importància de donar continuïtat a la participació femenina i ha recordat que fa uns anys Andorra havia comptat amb un equip femení de trial, però que aquesta formació es va acabar perdent, una situació que ha tingut conseqüències en la incorporació de noves corredores. «Tant de bo algun any puguem anar al Trial de les Nacions amb tres noies», ha apuntat.
Durant la presentació també s’ha posat sobre la taula la possibilitat que Andorra pugui organitzar en el futur un Trial de les Nacions. El president de la Federació ha explicat que és una opció que ja s’ha plantejat i que requeriria preparar una candidatura davant la Federació Internacional. «Seria un repte organitzar-ho», ha reconegut Lasmolles, tot explicant que, en cas de presentar-la, la resposta podria arribar d’aquí a tres anys. El president també ha recordat que anteriorment s’havia organitzat una competició que reunia els campionats de França, Espanya i Andorra i ha assenyalat que un Trial de les Nacions al país seria «molt maco».
La Federació també treballa en altres projectes internacionals de cara als pròxims anys. Segons Lasmolles, està confirmada extraoficialment una prova de trial a l’aire lliure per a l’any vinent a Sant Julià, mentre que també s’està estudiant la possibilitat d’organitzar una prova de X-Trial.