  Gael Alonso en el moment de la celebració del seu gol.
Alex Montero Carrer
Futbol - LaLiga Hypermotion

Alonso remarca la importància de mantenir la mentalitat guanyadora en una lliga “molt llarga i complicada”

El tricolor assegura que l’equip ha d’afrontar tots els partits amb la mateixa intensitat, sigui en superioritat o jugant en igualtat numèrica

L’FC Andorra ha signat aquest dissabte una victòria de prestigi al camp del Reial Saragossa (1-3), en un partit on Gael Alonso ha estat un dels protagonistes en marcar el tercer gol tricolor. El futbolista ha valorat positivament el triomf i ha destacat la importància de mantenir la mentalitat competitiva al llarg de tota la temporada. “Molt contents amb els tres punts”, ha resumit Alonso després del partit.

L’FC Andorra signa una victòria de prestigi a Saragossa amb gols de Lauti, Dani Villahermosa i Gael Alonso (1-3)

Llegir

El jugador ha fet balanç d’un enfrontament on, segons ha apuntat, l’equip ha sabut ser superior: “Sortim bé, amb les coses bastant clares, però hem de millorar els primers minuts. Estant ells [el Reial Saragossa] amb un menys, no podem tenir els errors que tenim. En general, crec que vam ser superiors i es va veure reflectit en el resultat”.

En aquest sentit, ha insistit en la necessitat de mantenir l’ambició: “Crec que en qualsevol situació del partit hem de tenir la mateixa mentalitat, sigui amb un menys o en igualtat de condicions. Aquesta lliga és complicada i molt llarga, i hem de tenir mentalitat en tots els partits de guanyar i fer el màxim de gols”. Alonso també ha destacat l’adaptació ràpida del conjunt dirigit per Ibai Gómez: “Com ja va dir el míster, vam agafar els conceptes bastant ràpid. Som un equip bastant nou, treballem molt bé durant la setmana i es nota cada cap de setmana al camp”, ha apuntalat.

En l’àmbit personal, el central de 23 anys s’ha mostrat satisfet pel gol aconseguit: “Per a mi és molt especial, és el meu primer gol com a professional, una cosa per la qual somies i treballes des que ets un nen”. Després de dues titularitats consecutives, Alonso ha assegurat que intenta “sortir i fer-ho el millor possible i aprofitar les oportunitats que em dona el míster”.

De cara a la jornada vinent, amb el debut a casa davant el Burgos, Alonso ha animat l’afició a assistir al duel: “Hem de fer la nostra feina, l’afició veurà reflectit al camp el treball de tota la setmana. Els animo que vinguin contra el Burgos i al màxim de partits, que els portarem moltes alegries aquest any”. Qüestionat per un possible nou gol per part seva, el central ha afirmat entre rialles que “tant de bo sigui possible”.

