El Ranger’s continua amb deutes de fins a tres mesos i ara amb la denúncia d’almenys un parell dels seus jugadors

Els afers que envolten el Ranger’s, lluny de solucionar-se, van en augment. En primer lloc, perquè els deutes amb la plantilla, que són ja de tres mesos, encara continuen malgrat que el president, Marco Fabián, els comuniqués que just finalitzar el darrer partit de lliga els regularien. Per als lauredians, la Lliga Multisegur Assegurances va posar el punt final dissabte passat, i els jugadors continuen encara, ara com ara, sense rebre els diners que els correspon. D’aquí s’arriba a un segon punt, i és que segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, almenys un parell de jugadors −una font consultada apunta que en podrien arribar a ser tres− han denunciat l’entitat per aquests fets.
Tot plegat se suma a haver-se quedat sense llicència UEFA, tot i que confien que el Tribunal d’Arbitratge de l’Esport (TAS) els doni la raó per acabar fent-se amb el bitllet, en cas que la UE Santa Coloma tampoc rebi finalment la llicència, per a la ronda prèvia de la Conference League. Cal recordar que la delicada situació del Ranger’s va patir un repunt ara fa un parell de setmanes, quan l’hotel de Sant Julià de Lòria on s’allotja part de l’equip els van voler fer fora, fet que va obligar el club a avançar part del deute per poder mantenir-s’hi.
Més enllà de tot això, i amb la mirada posada a la temporada vinent, aquest mitjà també ha pogut saber que la principal punta de llança del club, Armando León, farà les maletes. Així, el davanter de 26 anys seguirà els passos de David Virgili −enguany a l’NK Lokomotiva Zagreb− i provarà sort a la màxima categoria nacional de Croàcia, la Prva HNL, en principi a un conjunt Conference. Nascut a Ensenada, a Mèxic, León va aterrar al Principat a finals de la 2023/24 per acabar de consolidar l’ascens del Ranger’s a la Multisegur, signant 15 gols en només cinc jornades. L’any següent a primera es va consolidar a la categoria i, després de disputar la fase prèvia de la Conference amb l’FC Santa Coloma, amb una diana i dues assistències, va tornar aquest curs al Ranger’s, amb qui finalitza contracte.
10 ‘cupos’ estrangers
D’altra banda, EL PERIÒDIC ha estat coneixedor que la Federació Andorrana de Futbol (FAF) treballa a limitar les quotes estrangeres de cara el curs vinent, en l’aplicació del nou reglament. Val a dir que només es comptabilitzarà com a estrangers aquells que no siguin andorrans i que mai al llarg de la seva trajectòria hagin jugat a la Lliga Multisegur Assegurances.