  • Els jugadors de l'FC Andorra celebrant un dels gols a Saragossa. | FC Andorra
El Periòdic d'Andorra
Fubol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra signa una victòria de prestigi a Saragossa amb gols de Lauti, Dani Villahermosa i Gael Alonso (1-3)

Els tricolors s’han avançat al minut 9, han sabut patir a la primera meitat i han sentenciat a la represa després de l’expulsió de Pomares

L’FC Andorra ha signat avui una victòria de pes contra el Saragossa després d’un partit complet i seriós de tot l’equip. Els tricolors s’han avançat aviat en el marcador i, malgrat patir a la primera meitat, han sabut reaccionar a la represa per imposar-se amb autoritat.

El duel s’ha obert de cara als d’Ibai Gómez. Quan encara no s’havia arribat al minut 10, Lauti ha aprofitat una assistència enrere de Marc Domènech per establir el 0-1. L’avantatge, però, ha animat els locals, els quals han fet un pas endavant i han controlat la pilota durant bona part dels primers 45 minuts. L’Andorra s’ha vist en inferioritat al mig del camp i els aragonesos han inclinat el joc cap a l’àrea de Yaako. Malgrat això, el porter hongarès no ha hagut d’intervenir en cap acció de mèrit, mentre que a l’altra àrea els tricolors han generat molt més perill. La millor ocasió ha arribat en l’última jugada abans del descans, amb un xut de Sergio Molina que s’ha estavellat al travesser.

A la represa, els canvis han donat oxigen. L’entrada de Petxa i Dani Villahermosa ha permès que l’Andorra guanyés solidesa i s’assentés al mig del camp. El Saragossa, no obstant això, ha avisat primer amb un xut al pal. A la jugada immediatament posterior, Lauti s’ha escapat de Pomares i el defensa local ha acabat cometent falta. L’acció ha suposat l’expulsió amb targeta vermella directa i, en superioritat numèrica, l’Andorra ha jugat amb comoditat i ha sentenciat el partit. Dani Villahermosa ha marcat el segon al minut 68 després d’una gran acció individual de Minsu, i només cinc minuts més tard Gael Alonso ha rematat un córner per fer pujar el 0-3.

Al 78’, Bazdar ha retallat distàncies aprofitant una indecisió defensiva, però el triomf tricolor no ha perillat en cap moment. De fet, l’Andorra encara ha disposat de tres ocasions clares –dues de Lauti i una d’Uzkudun– per haver ampliat l’avantatge amb un quart gol.

Un home armat amb un martell atraca de matinada un hotel al centre d’Encamp i fuig amb més de 900 euros
El banc solidari d’intercanvi entre famílies, l’única acció pendent per culminar el Pla nacional de la infància
Vicky Jiménez, un pas històric a l’US Open

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

  • Esports
Joan Plaza deixa clar que l’objectiu és la permanència, però que també volen “esgarrapar” per la Copa i el play-off
  • Esports
Ibai Gómez es manté fidel a l’aposta i demana fer un pas endavant en atac: “Hem de fer més mal al rival”
  • Esports
Vicky Jiménez s’imposa a Emerson Jones i fa història accedint al quadre principal de l’US Open (0-2)
Entrevistes esportives
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
