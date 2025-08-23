L’FC Andorra signa una victòria de prestigi a Saragossa amb gols de Lauti, Dani Villahermosa i Gael Alonso (1-3)

L’FC Andorra ha signat avui una victòria de pes contra el Saragossa després d’un partit complet i seriós de tot l’equip. Els tricolors s’han avançat aviat en el marcador i, malgrat patir a la primera meitat, han sabut reaccionar a la represa per imposar-se amb autoritat.
El duel s’ha obert de cara als d’Ibai Gómez. Quan encara no s’havia arribat al minut 10, Lauti ha aprofitat una assistència enrere de Marc Domènech per establir el 0-1. L’avantatge, però, ha animat els locals, els quals han fet un pas endavant i han controlat la pilota durant bona part dels primers 45 minuts. L’Andorra s’ha vist en inferioritat al mig del camp i els aragonesos han inclinat el joc cap a l’àrea de Yaako. Malgrat això, el porter hongarès no ha hagut d’intervenir en cap acció de mèrit, mentre que a l’altra àrea els tricolors han generat molt més perill. La millor ocasió ha arribat en l’última jugada abans del descans, amb un xut de Sergio Molina que s’ha estavellat al travesser.
A la represa, els canvis han donat oxigen. L’entrada de Petxa i Dani Villahermosa ha permès que l’Andorra guanyés solidesa i s’assentés al mig del camp. El Saragossa, no obstant això, ha avisat primer amb un xut al pal. A la jugada immediatament posterior, Lauti s’ha escapat de Pomares i el defensa local ha acabat cometent falta. L’acció ha suposat l’expulsió amb targeta vermella directa i, en superioritat numèrica, l’Andorra ha jugat amb comoditat i ha sentenciat el partit. Dani Villahermosa ha marcat el segon al minut 68 després d’una gran acció individual de Minsu, i només cinc minuts més tard Gael Alonso ha rematat un córner per fer pujar el 0-3.
Al 78’, Bazdar ha retallat distàncies aprofitant una indecisió defensiva, però el triomf tricolor no ha perillat en cap moment. De fet, l’Andorra encara ha disposat de tres ocasions clares –dues de Lauti i una d’Uzkudun– per haver ampliat l’avantatge amb un quart gol.