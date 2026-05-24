Carabaña bat el rècord nacional dels 10.000 metres a la Copa d’Europa de La Spezia i aconsegueix una 17a posició

L’atleta andorrà Nahuel Carabaña va estrenar aquest dissabte la temporada a l’aire lliure amb una 17a posició a la Copa d’Europa dels 10.000 metres, disputada a la ciutat italiana de La Spezia, en una actuació que li va permetre establir un nou rècord d’Andorra de la distància.
Carabaña va completar la cursa amb un temps de 28’47.06, rebaixant així la seva millor marca anterior i signant una estrena competitiva positiva en una prova que forma part de la preparació per al Campionat d’Europa a l’aire lliure, previst del 10 al 16 d’agost a Birmingham, on ja té garantida la classificació als 3.000 metres obstacle.
La cita italiana representava el primer test competitiu de la temporada estival per al fondista tricolor, que afronta els pròxims mesos amb el gran objectiu continental al calendari. La victòria en la prova masculina va ser per a l’italià Ilias Aouani, que es va imposar amb un registre de 27’50.05.
A La Spezia també hi va competir la resident andorrana Jess Martin, que en aquesta ocasió va representar la Gran Bretanya (a diferència dels recents Jocs dels Petits Estats, on havia competit amb Andorra) i va finalitzar en 16a posició.