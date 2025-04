Futbol - Primera Federació

A l’FC Andorra li resten sis partits per creure en la tornada al futbol professional

Amb les classificacions actuals, els homes de 'Beto' Company haurien de viatjar a Múrcia per jugar-se l'ascens contra el Reial Múrcia

Sumant una nova derrota fora de casa, l’FC Andorra té cada vegada menys oportunitats per consolidar-se a la zona de promoció del Grup 1 de Primera RFEF. En concret, són sis els partits –tres a casa i tres fora– que queden per a la clausura de la lliga, en la qual els de ‘Beto’ Company no poden deixar escapar novament la suma de tres. El darrer cop ha estat contra la ‘Sanse’, rival directe per a l’ascens a Segona Divisió i, analitzant el calendari d’enfrontaments i la classificació, els tricolor han de saber lluitar per poder assolir l’objectiu.

Comparant amb les temporades 2021/22 i 2023/24, el tall per poder accedir al play-off es pot marcar als 60 punts, mentre que el tall per assolir la victòria del grup pot arribar a pujar fins als 71. Només cal mirar les estadístiques per saber que els pirenaics estan molt lluny del que va aconseguir Eder Sarabia ja fa quatre cursos. En la temporada 2021/22, l’actual entrenador de l’Elx va poder entrar a l’última jornada amb l’ascens directe assegurat. En concret, aquell equip liderat per Marc Fernández, Carlos Martínez, Iván Gil o Rubén Bover, entre altres, van acabar la fase regular amb 71 punts, 21 victòries, vuit derrotes i nou empats, amb un total de 61 gols a favor i 38 gols en contra. En el curs actual, però, la situació és totalment diferent. Els duels empatats o perduts fora de casa és un dels punts dèbils de l’equip, fet que es reflecteix en una classificació que no passa dels 40 gols a favor i en la qual els partits guanyats s’eleven als 12, mentre que els empats es fixen en 11 i les derrotes en nou.

Fa un parell de setmanes semblava que el triomf ja estava decantat per a la Cultural Lleonesa, però després de patir un període irregular de tres victòries, cinc empats i dues derrotes en les darreres 10 jornades, la Ponferradina (2a en la classificació), després de guanyar el darrer cap de setmana contra el Zamora, s’ha quedat a cinc punts respecte dels de Raúl Llona, que cada cop estan més destinats a no poder assolir l’ascens directe. Els castellanolleonesos, a banda, són un dels equips que més han de vigilar des de l’FC Andorra, ja que no només és el rival més fort, sinó que tancaran la temporada visitant l’estadi Reino de León, un partit que pot acabar sent crucial i definitiu per a la taula final.

Encara són 18 els punts que estan en joc, es pot assolir l’ascens directe, però ja no depèn dels andorrans només, sinó que els altres equips també han de fallar perquè succeeixi un miracle i els tricolors puguin pujar de forma directa. Amb les classificacions actuals, els de la Baixada del Molí haurien de viatjar a Múrcia per jugar-se l’ascens contra el Reial Múrcia, informa l’ANA.