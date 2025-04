Futbol - Primera Federació

Martí Vilà reitera que l’FC Andorra “ha de fer un pas endavant” en els partits fora de casa

El tricolor es converteix en el cinquè pitjor conjunt a domicili del grup, sumant només tres victòries i fins a vuit derrotes en 16 duels

Si el diumenge després de la desfeta contra el Sanse va ser ‘Beto’ Company l’encarregat de fer autocrítica, avui ha estat un dels pesos pesants del vestidor, Martí Vilà. “Portem tot l’any fent pujades i baixades, i sabem que hem de fer un pas endavant fora de casa”, ha comentat aquest matí, afegint que la derrota a Zubieta ha estat un cop dur.

En aquest sentit, com també ho va fer el tècnic, el lateral ha reconegut que són els trams inicials els que se’ls està complicant més: “En som conscients i estem mirant de solucionar-ho. És la competitivitat, hem d’entrar millor [als duels]”. De fet, el pirenaic és el cinquè pitjor conjunt a domicili del Grup 1 de la Primera Federació. En 16 matxs, només n’han guanyat tres, una xifra certament pobre tenint en compte les aspiracions de l’entitat, n’han empatat cinc i n’han perdut vuit.

Amb tot, els tricolor es mantenen en cinquena posició gràcies a la derrota del Barakaldo –2-1 contra l’Osasuna Promesas– i l’empat de l’Ourense –1-1 contra l’Arenteiro–. Això sí, es troben quatre punts per sota del quart classificat, precisament la Reial Societat B, i aquest diumenge (12.00 hores) s’enfrontaran a l’Estadi Nacional a la Gimnàstica Segoviana. Els de Ramsés Gil són 18ns, i dels darrers sis encontres només n’han perdut un.

A títol personal, el de Berga ha tornat de lesió i amb bones expectatives: “Em noto molt bé, anant a poc a poc i sumant minuts i entrenaments […] El dia a dia és molt important per sentir-me actiu a la plantilla, i espero que continuï així”. En relació amb això, i demanat per l’aspecte mental després de les lesions, Vilà ha esmentat que des de la del genoll “ho vaig començar a treballar amb el psicòleg”. “Han sigut moments durs, però sempre he cregut en el meu procés i en com treballo. Les sensacions són bones, l’objectiu era arribar al tram més important del curs i així ha estat”, ha finalitzat.

100 partits de tricolor

Martí Vilà va assolir el passat diumenge una xifra rodona amb la samarreta de l’FC Andorra: 100 partits disputats en lliga. Va arribar al Principat l’estiu del 2020, amb l’equip encara a Segona Divisió B, procedent del filial del Deportivo. Des del seu debut com a titular el 24 d’octubre del mateix any en un empat a dos contra l’Espanyol B, el lateral s’ha convertit en una figura clau al vestidor tricolor tant dins com fora del terreny de joc. Sempre lluint el dorsal 20 a l’esquena, ha estat protagonista d’alguns dels moments més importants de la història recent del club. El més destacat, l’ascens al futbol professional el curs 2021/22.