  • El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Juli Minoves, i la presidenta de la Universitat de Tolosa Jean Jaurès (UT2J), Emmanuelle Garnier. | UdA
Cooperació interuniversitària

L’UdA i la Universitat de Tolosa signen un acord per donar un major impuls a projectes conjunts de formació i recerca

El nou conveni preveu mobilitat en tots els cicles i una primera aplicació pràctica amb un semestre d’especialització a Foix des del curs 2026-2027

El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Juli Minoves, i la presidenta de la Universitat de Tolosa Jean Jaurès (UT2J), Emmanuelle Garnier, han signat aquest dimarts un conveni de cooperació interuniversitària que preveu l’impuls d’un programa conjunt en els àmbits de les ciències de l’educació, l’enginyeria informàtica i el turisme. L’acte s’ha celebrat a la Sala d’Actes de l’UdA en el marc de la visita oficial de la rectora Garnier.

L’acord inclou l’intercanvi d’estudiants de primer, segon i tercer cicle; la supervisió conjunta de tesis doctorals; la mobilitat de personal docent i investigador amb l’objectiu de dur a terme projectes de recerca compartits; la participació en conferències; la producció conjunta de publicacions; l’intercanvi permanent d’activitats científiques i documentació, així com la possibilitat d’establir plans d’estudi conjunts.

L’estudiantat del bàtxelor en Administració d’Empreses de l’UdA pugui cursar un semestre d’especialització en la llicenciatura de Turisme i Desenvolupament al Centre Universitari de l’Arieja Robert Naudi

La primera aplicació pràctica del conveni permetrà que l’estudiantat del bàtxelor en Administració d’Empreses de l’UdA pugui cursar un semestre d’especialització en la llicenciatura de Turisme i Desenvolupament al Centre Universitari de l’Arieja Robert Naudi, seu de la UT2J ubicada a Foix. El centre, situat a dues hores d’Andorra, disposa de residència i instal·lacions universitàries que acullen estudiants internacionals. L’oferta entrarà en funcionament el curs 2026-2027.

Pel que fa a la mobilitat, l’estudiantat es matricularà al seu centre d’origen i pagarà únicament els costos corresponents a aquesta matrícula, de manera que quedarà exempt de taxes a la universitat d’acollida. A més, gaudirà dels mateixos drets d’accés als serveis que l’estudiantat local i podrà optar a un ajut de mobilitat proporcionat per l’UdA.

