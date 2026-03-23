Nova convocatòria d’inscripcions del 13 al 15 d’abril per als exàmens oficials de català amb una taxa de 17,15 euros

El Govern obrirà el 13 d’abril a les 08.00 hores el període d’inscripció per a la segona convocatòria dels exàmens oficials de llengua catalana, els quals es faran durant el mes de juny. El termini serà més breu que en edicions anteriors i es tancarà el 15 d’abril a les 15.00 hores. Les persones interessades hauran de formalitzar la inscripció exclusivament en línia a través del portal d’e-tràmits, amb una taxa de 17,15 euros. També es preveu la possibilitat de sol·licitar adaptacions per a candidats amb necessitats educatives específiques.
Aquesta nova convocatòria arriba després de l’èxit de l’any passat, quan es van superar els 900 inscrits, una xifra rècord que va evidenciar l’elevat interès per acreditar els coneixements de català. Aquest volum de participants va portar l’organització a distribuir les proves en diferents dies segons el nivell per facilitar-ne la gestió.
Els exàmens inclouran tots els nivells, des de l’A1 fins al C2, i es desenvoluparan entre el 5 i el 19 de juny. El calendari preveu que el nivell A2 obri les proves el dia 5, seguit dels nivells C1 i C2 el 6 de juny. Els nivells B1 i B2 es faran el 13 de juny, mentre que l’A1 tancarà la convocatòria el dia 19.
Les proves avaluaran la comprensió oral i lectora, l’expressió escrita i oral, així com els coneixements de gramàtica i lèxic. Les parts orals es programaran de manera individual, i els candidats podran consultar-ne els horaris a partir de l’1 de juny. Pel que fa als espais, els exàmens de divendres es faran al Centre d’Exàmens de Sant Julià de Lòria, mentre que els de dissabte tindran lloc a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma. Els resultats es publicaran el 2 de juliol a les 10.00 hores al web del Govern.