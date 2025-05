Obertura de convocatòria

El Consell Superior de la Justícia convoca dues places de magistrat del Tribunal de Corts

Una es destina a promoció interna per a batlles i fiscals amb dos mandats complets, i l’altra s’obre a juristes amb un mínim de 15 anys d’experiència

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha fet públiques dues convocatòries per cobrir, mitjançant concurs, dues places amb dedicació plena de magistrat del Tribunal de Corts. Les convocatòries responen a dues vies diferenciades d’accés previstes per la llei qualificada de la Justícia: una per promoció interna i una altra per concurs obert entre juristes de reconeguda competència tècnica.

Així, mitjançant edicte del 26 de maig del 2025, es convoca un concurs de promoció per a la provisió d’una plaça amb dedicació plena de magistrat del Tribunal de Corts. Poden optar a aquest procés els batlles i membres del Ministeri Fiscal que hagin completat com a mínim dos mandats. Aquesta convocatòria es basa en el procediment establert a l’article 54.4 i els articles 31 i 66 ter de la Llei qualificada de la Justícia.

També mitjançant edicte del 26 de maig del 2025, s’ha convocat un concurs obert per mèrits per cobrir una altra plaça amb dedicació plena de magistrat del Tribunal de Corts, adreçat a juristes de competència tècnica reconeguda. Poden participar-hi secretaris judicials, advocats i altres titulats en dret que acreditin una experiència mínima de 15 anys en l’exercici efectiu de professions jurídiques.

El termini de presentació de candidatures per ambdues convocatòries finalitza el 27 de juny del 2025 a les 15.00 hores. Les bases completes de cada convocatòria es poden consultar a la Secretaria General del Consell Superior de la Justícia, que també atendrà qualsevol dubte o aclariment.