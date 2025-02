El Lycée s’emporta una de les edicions més renyides de la Lliga de Debat raonant el culte al cos

El Consell General ha acollit entre avui i dilluns dos dies apassionants i de “difícil tria i selecció” amb els diàlegs i arguments a favor i en contra entorn al culte al cos i amb la participació de sis equips conformats pels tres sistemes educatius andorrans a la Lliga de Debat. Prova de la gran equitat i nivell que han demostrat tots els seus competidors, i sobretot en aquesta última fase celebrada des d’aquest matí fins a primera hora de la tarda, ha estat que cap dels debats encetats s’ha saldat per una diferència superior a mig punt, tal com ha manifestat Iñaki Rubio, antic docent i organitzador de l’esdeveniment, moments abans de l’entrega de premis. En aquest sentit, el Lycée Comte de Foix ha estat guardonat com el millor equip pel seu tractament de la temàtica.

“Enguany ha estat realment difícil deliberar i jutjar cada debat i la competició en general perquè els estudiants han sigut capaços d’entrar molt bé al joc i trobar així arguments tant positius com negatius sobre un tema que clarament coneixen i els afecta com és la mateixa estètica“, ha concretat Rubio, ponderant el “salt qualitatiu que hi ha hagut als diàlegs entre el primer dia i el segon”. També ha realçat el vessant pedagògic que és la faceta “més important per l’aprenentatge que s’obté, però sobretot el de sentir el dret democràtic que implica la participació ciutadana“. El raonament i maduresa dels debats, ha esclarit, “han deixat perplexos als adults”.

De forma que avui el jurat, conformat per algunes conselleres generals com Maria Àngels Aché i Berna Coma, ha decidit, i amb un diploma atorgat pel síndic general, Carles Ensenyat, que els representants que viatjaran a Vic per la fase final serà el Lycée Comte de Foix. De fet, una de les components del seu equip, Greta Garcia, ha expressat la immensa alegria que ha sentit en conèixer que eren els vencedors, tot i admetre “que hi ha hagut por per conèixer alguns resultats en haver de contradir arguments molt sòlids i ben plantejats, i alguns des de la posició més complicada, que era anar en contra”. La representant del Lycée també ha reconegut que debatre a l’hemicicle “imposa bastant” i que la “confiança en la seva oratòria” els ha catapultat al triomf.

Jan Jethani, de l’Escola Sant Ermengol, ha estat guardonat com a Millor Orador de la competició en mans del rector de l’UdA, Juli Minoves. / El Periòdic P.M.

D’altra banda, s’ha hagut de desencaixar un triple empat per decidir l’equip subcampió, el qual ha recaigut finalment sobre l’Escola Andorrana de Batxillerat, amb un guardó lliurat pel secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina. En darrer lloc, també s’ha premiat al millor orador de la lliga i aquest ha estat per a Jan Jethani, alumne i representant del Col·legi Sant Ermengol.

“La veritat que no m’esperava rebre aquest reconeixement. L’experiència ha estat formidable i en part gràcies a la feina de tot el meu equip i per la del nostre capità, que ha estat a l’altura”, ha relatat el jove poc després de ser guardonat pel rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves. A més, ha tingut unes paraules d’afecte cap a la resta dels seus rivals, destacant que “tots ells tenien un gran potencial dialèctic” i que cuidar el cos comporta un benestar integral, però també que l’obsessió al mateix “et transforma en un esclau de la superficialitat”.

Fotografia general de tots els participants, equips i capitans de la Lliga de Debat d’enguany amb els membres del jurat i autoritats del Consell General. / El Periòdic P.M.