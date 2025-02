Estudiants andorrans debaten sobre els perills del culte al cos en una nova edició de la Lliga de Debat

Aquesta setmana, el Consell General es converteix en l’escenari d’una nova edició de la Lliga de Debat, un esdeveniment que ofereix als estudiants de batxillerat i formació professional del Principat l’oportunitat de debatre sobre temes d’actualitat. Enguany, sota el títol ‘És el culte al cos una amenaça per a la salut?’.

La competició s’estén durant dues jornades: aquest dilluns, amb dos debats al llarg del dia, i dimecres, quan es duran a terme tres debats i es procedirà al lliurament de premis. Sis equips, formats per estudiants del Lycée Comte de Foix, l’Escola Andorrana de Batxillerat, el Col·legi Sant Ermengol, el Colegio Español María Moliner, el Centre de Formació Professional i l’Àgora International School Andorra, competiran amb arguments a favor i en contra del tema proposat.

El síndic general durant el discurs d’inici de l’esdeveniment. | Consell General

El síndic general, Carles Ensenyat, ha destacat la importància d’aquest tipus d’iniciatives per fomentar la participació democràtica entre els joves. “Al final, tots els alumnes del país venen més o menys quatre vegades a la seva vida al Consell General. D’aquesta manera, tenen l’oportunitat de conèixer les institucions i participar en diferents activitats”, ha explicat Ensenyat, tot remarcant que “volem fer un enriquiment de la cultura democràtica dels nois i noies d’Andorra i, al mateix temps, que aportin idees noves”.

Per la seva banda, l’impulsor i organitzador de l’esdeveniment, Iñaki Rubio, ha detallat el procés de selecció de la temàtica del debat. “La temàtica s’escull d’acord amb tots els membres de les Xarxes Vives d’Universitats. Es busquen temes polèmics i propers als alumnes“, ha indicat Rubio. A més, ha explicat el funcionament del torneig: “Tots els equips han de fer com a mínim tres debats, un a favor i un en contra. Els jutges deliberen i, a partir d’aquí, es va fent una classificació com en una lliga. Dimecres a la tarda es coneixerà l’equip guanyador”.

Un instant del primer debat de la nova edició de la Lliga de Debat, aquest matí. | Consell General

Pel que fa als estudiants participants, Joel Carballo, alumne del Centre de Formació Professional, ha ressaltat la importància de debatre temes d’actualitat: “Trobo que avui en dia tot s’ha de debatre. No sempre tenim la mateixa opinió i escoltar altres punts de vista et pot fer canviar la teva“, ha expressat Carballo. “El tema d’aquest any l’he trobat interessant per la preocupació que hi ha en la societat sobre aquest aspecte”, ha ponderat.

Clàudia Figueroa, estudiant del Colegio Español María Moliner, ha explicat la seva motivació per participar-hi: “Em vaig presentar perquè el dia de demà vull estudiar dret i creia que aquesta era una molt bona oportunitat per començar a practicar”. Tot i que ha admès la dificultat del tema, ha assenyalat que “cal trobar bons arguments i és complicat sobretot a l’hora de refutar”.

Aquest dimecres, la competició arribarà al seu punt culminant amb els darrers debats i el lliurament de premis. L’equip guanyador tindrà l’oportunitat de participar en la fase final de la Lliga de Debat a la Universitat de Vic.

L’hemicicle del Consell General durant la nova edició de la Lliga de Debat. | Consell General