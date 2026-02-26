Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Ariadna López, guanyadora del premi a millor oratòria. | Consell General / Sergi Pérez
Laura Gómez Rodríguez
Estudiants amb criteri

Ariadna López, del María Moliner, trenca estigmes i guanya el premi a la millor oratòria de la Lliga de Debat

El Col·legi Sant Ermengol guanya la tercera edició del debat d'estudiants al Consell General i representarà el país a la final dels Països Catalans

El Colegio María Moliner ha estat un dels protagonistes de la fase andorrana de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2026 en aconseguir el premi a millor oratòria. El reconeixement ha recaigut en Ariadna López, qui ha reivindicat l’esforç fet i ha assegurat que el guardó demostra que “davant dels prejudicis per ser del sistema espanyol dominem la llengua oficial del país”.

L’estudiant ha explicat que el premi és fruit d’“hores i hores assajant, de preparació, de buscar estudis i dades” i que el debat exigeix “saber bé el que diu l’equip i contrastar per poder rebatre’l”, fet que “demana molta agilitat mental”. En sentir el seu nom com a guanyadora, ha confessat que va sentir “orgull”.

Pel que fa a la classificació general, el Col·legi Sant Ermengol s’ha proclamat campió de la fase local, celebrada durant dues jornades a l’hemicicle del Consell General. El Lycée Comte de Foix ha quedat subcampió en una edició marcada per la igualtat, amb un empat al capdavant amb sis punts que s’ha resolt a través de la puntuació individual de cada debat.

“S’ha de saber bé el que diu l’equip i contrastar per poder rebatre’l. Demana molta agilitat mental” – Ariadna López

La competició, la qual enguany ha abordat el masclisme i la seva presència entre els més joves, ha comptat amb la participació de l’Escola Andorrana de Batxillerat, el Lycée Comte de Foix, el Col·legi Sant Ermengol, el Colegio María Moliner i l’Agora International School. Des de l’organització s’ha destacat la qualitat dels debats i la preparació dels estudiants, així com el salt qualitatiu des que la Lliga es disputa al Consell General, fet que incrementa la motivació dels participants.

El coordinador educatiu del Ministeri d’Educació, Iñaki Rubio, ha remarcat la implicació dels joves assegurant que “és una mostra que els joves no passen de tot, per contrari s’impliquen”. Ha explicat que s’han vist estudiants “assajant a la plaça de la Vall, a les sales disponibles i a diversos espais” i ha afirmat que marxa “amb una mica més d’orgull i d’esperança”, defensant que “els joves no són part del problema, sinó de la solució”.

“Marxo amb una mica més d’orgull i esperança […] Els joves no són part del problema, sinó de la solució” – Iñaki Rubio

Sobre l’equip campió, ha subratllat que “ha fet un esforç extra per poder defensar els arguments” i que ha sabut posicionar-se “tant a favor com en contra”. Ara representaran Andorra a la fase final dels Països Catalans, la qual se celebrarà a la Universitat d’Alacant del 20 al 22 d’abril, on s’enfrontaran a “uns 25 o 30 equips que també han quedat campions en altres territoris”. “Hi ha molt nivell allà”, ha advertit, tot recordant que els equips han de superar una fase de grups i eliminatòries fins a la final.

Per la seva banda, la representant del Col·legi Sant Ermengol, Laia Domènech, ha destacat que la final “ha estat molt ajustada” i que han estat “un grup molt cohesionat i molt unit”. També ha admès que, de cara a futures competicions, els caldrà “buscar més dades i estudis per refermar els arguments”.

La Lliga Debat reuneix estudiants de cinc instituts del país amb la pregunta sobre el masclisme com a eix central

Llegir
L’equip del Lycée Comte de Foix, que ha quedat subcampió. | Consell General / Sergi Pérez
Foto de família amb tots els participants, membres del jurat i algunes autoritats. | Consell General / Sergi Pérez
