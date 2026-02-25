La Lliga Debat reuneix estudiants de cinc instituts del país amb la pregunta sobre el masclisme com a eix central

La tercera edició de la Lliga Debat de secundària i batxillerat, que se celebra al Consell General, aborda enguany la qüestió ‘Estem davant d’una societat masclista?’. La pregunta centra els debats d’aquesta fase local i forma part d’una temàtica consensuada entre totes les fases vinculades a la Xarxa Vives, la qual la van escollir per ser la que generava més interès i preocupació compartida.
Segons ha explicat el coordinador educatiu del Ministeri d’Educació, Iñaki Rubio, a les escoles hi ha la percepció (contrastada amb dades de convivència) que la igualtat entre homes i dones és “prioritària i bàsica” per a la majoria d’estudiants, que també tenen assumit que determinades conductes “no són tolerables avui en dia”. En general, ha apuntat, es tracta d’alumnes amb sensibilitat social i bon nivell acadèmic, tot i que els centres expressen la preocupació perquè la preparació del debat no interfereixi en el temps d’estudi per als exàmens.
La dinàmica de la competició obliga cada equip a preparar arguments tant a favor com en contra de la tesi plantejada. Qui guanya la fase local representarà el país a la final amb la resta de centres vinculats a la Xarxa Vives. Rubio ha defensat el valor pedagògic del format competitiu: “Promoure una competició implica que cada alumne, cada equip, hagi de tenir un punt a favor i un punt en contra”. Aquest exercici obliga a “allunyar-te de posicions absolutes” i a construir un argumentari propi i contrari, fet que comporta “una reflexió molt més madura”. També ha destacat la feina de recerca, contrast i integració d’informació que requereix la preparació, així com la necessitat d’empatitzar i entendre les posicions de l’altre.
En aquesta edició hi participen cinc centres educatius: l’Escola Andorrana de Batxillerat, l’Agora Internacional School, el Col·legi Sant Armengol, el Lycée Comte de Foix i el Col·legi Espanyol María Moliner. Cada equip pot estar integrat per fins a set alumnes, tot i que en cada debat només en poden intervenir cinc, amb la possibilitat de fer rotacions en funció de la tesi que hagin de defensar.
La competició se celebra per tercer any consecutiu en seu parlamentària i és, segons Rubio, “l’únic debat que té lloc en seu parlamentària”. L’organitzador ha assegurat que des que es fa al Consell General ha detectat “una millora en la qualitat del discurs i en la preparació” dels equips. El fet de debatre en aquest espai “posa un pressió especial per als equips”, però reforça el sentit del debat en un lloc on la paraula i la confrontació d’idees tenen un valor institucional.
En l’obertura de la sessió, el síndic general, Carles Ensenyat, ha convidat “a les dones participants a defensar la posició” i ha destacat la implicació de la comunitat educativa. “La lliga no seria possible sense la participació de totes les institucions educatives i Iñaki és el principal impulsor”, ha afirmat. També ha expressat el desig que “algun dia puguem fer la final dels debats a la Xarxa Vives en aquest Consell General”, tot i reconèixer que això comportaria dificultats logístiques, pressupostàries i organitzatives, especialment per la coincidència amb la categoria universitària.