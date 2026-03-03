Losada defensa que el comú va informar els propietaris via BOPA perquè “no podíem facilitar les dades” a l’Executiu

“Nosaltres, sempre que rebem qualsevol demanda de Govern o d’administració, la voluntat és col·laborar i ajudar, sobretot amb un tema tan important i tan delicat com aquest”. Aquestes han sigut les paraules de la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, en relació amb la polèmica generada arran de la sentència de la Batllia que anul·la per una qüestió formal el decret del 2025 sobre els entorns de protecció de Casa de la Vall. Així, Losada ha afirmat que “quan ens arriba la demanda del Govern perquè puguem facilitar els noms dels propietaris involucrats en aquests entorns de protecció, el nostre delegat de Protecció de Dades ens indica que això no es pot fer”, remarcant que la corporació no podia facilitar directament aquesta informació.
Segons ha exposat, davant aquesta negativa, el comú va intentar “buscar quina és la solució que la llei ens permet”. “No podíem donar aquests noms directament a Govern, però sí que podíem informar a les persones que estaven vinculades amb aquest entorn de protecció perquè anessin al BOPA per buscar la informació que els hi pertanyia directament amb ells”, ha afegit la cònsol menor. D’aquesta manera, la notificació als propietaris es va canalitzar a través del comú, atesa la impossibilitat de traslladar les dades personals a l’Executiu.
“No podíem donar aquests noms directament a Govern, però sí que podíem informar a les persones que estaven vinculades amb aquest entorn de protecció perquè anessin al BOPA” – Olalla Losada
En aquest sentit, Losada ha insistit que “si el procediment és aquest o un altre, com diu Batllia, com a Comú d’Andorra la Vella poc tenim a dir”, tot ponderant que l’actuació de la corporació es va limitar “dins del nostre marge que teníem i que la llei ens permetia”. Altrament, la mandatària comunal ha reiterat que la voluntat era que “el ciutadà pogués tenir aquesta informació” i comptés amb el temps necessari per formular al·legacions o demanar aclariments.
“Per això també Govern, com que aquest procés era diferent dels que s’havia fet fins ara, els hi deixa un mes més del que és habitual”, ha indicat la cònsol menor, en referència a l’ampliació del termini d’al·legacions anunciada per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. En aquest sentit, cal recordar que la titular de la cartera ministerial ja va explicar aquest dilluns que la sentència “no entra en el fons” del decret, sinó que resol per una qüestió formal, i que l’Executiu es troba analitzant si presenta recurs o si reinicia el procediment amb una nova publicació de l’edicte i una nova comunicació als afectats.
“La llei de protecció de dades ha canviat, i això també ha condicionat els procediments […] Si ara el Govern impulsa un altre procediment, nosaltres sempre ajudarem i col·laborarem” – Olalla Losada
Per altra banda, Losada ha volgut emfatitzar que “la llei de protecció de dades ha canviat, i això també ha condicionat els procediments”, ha indicat Losada, tot comparant el cas de Casa de la Vall amb altres entorns de protecció tramitats posteriorment, com els vinculats a elements patrimonials de Canillo, on la notificació es va efectuar d’una altra manera després de consultar novament l’Agència de Protecció de Dades. Segons ha exposat, aquesta diferència respon a la impossibilitat dels comuns de facilitar determinades dades “perquè ens estaríem saltant la llei”.
“Si ara el Govern impulsa un altre procediment, nosaltres, evidentment, sempre ajudarem i col·laborarem”, ha conclòs la cònsol menor, afegint que “com més informació puguin tenir els propietaris, millor, perquè el procés serà més àgil”, en referència a l’escenari obert després de la resolució judicial i a l’espera de la decisió definitiva de l’Executiu sobre una eventual apel·lació.