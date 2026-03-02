Bonell defensa que el decret de Casa de la Vall es va notificar a través del Comú d’Andorra la Vella per manca d’adreces

El Govern es troba analitzant, a hores d’ara, si finalment presenta recurs contra la sentència de la Batllia que anul·la el decret del 2025 sobre els entorns de protecció de Casa de la Vall. Així ho ha confirmat aquest dilluns la ministra de Cultura, Mònica Bonell, després que la resolució judicial donés la raó als propietaris que havien impugnat la normativa. Segons Bonell, la sentència rebuda divendres no entra en el contingut del decret, sinó que resol per una qüestió formal. “No ha entrat en el fons d’alguns dels arguments que es presentaven, sinó en la forma”, ha afirmat, afegint que l’Executiu es troba en fase d’estudi abans de decidir si apel·la.
En cas que el Govern opti per no presentar apel·lació, Bonell ha indicat que “s’acata el que diu la Batllia” i que caldrà reiniciar el procediment administratiu. Segons ha detallat, això implicaria tornar a publicar l’edicte i repetir la comunicació als propietaris afectats. “L’únic que hauríem de fer, perquè la feina ja està feta, és tornar enrere i tornar a fer la publicació de l’edicte i fer la comunicació a tots els propietaris”, ha afirmat. En aquest sentit, ha insistit que, si no es recorre contra la decisió judicial, “l’únic que faria és reiniciar tot, però no canviaria res”.
La ministra ha recordat que, durant la tramitació inicial del decret, l’ens governamental no disposava de les adreces de les propietats concernides, una informació que correspon, en aquest cas, al Comú d’Andorra la Vella. “Això és una informació que només tenen els comuns”, ha remarcat. En aquell moment, l’Executiu va sol·licitar les dades a la corporació, però el seu delegat de Protecció de Dades va comunicar que, “per un tema de protecció de dades no ens podien passar aquestes adreces i que ells ens proposaven de poder fer aquesta comunicació”. Així doncs, i davant d’aquesta situació, el procediment de comunicació es va fer a través del Comú.
Bonell ha defensat, però, que els propietaris afectats sí que van disposar d’informació sobre el decret, ja que aquells que van presentar recurs davant la Batllia “es van adreçar al Ministeri i nosaltres vam poder donar-los tota la informació i lliurar tota la informació en mà”. A més, ha recordat que, arran del desenvolupament del procés, “nosaltres vam decidir donar un mes més per les al·legacions perquè els propietaris tinguessin el temps necessari per fer les al·legacions”.
Posteriorment, i mentre es tramitaven altres entorns de protecció (com els de Sant Miquel d’Engolasters i Sant Joan de Caselles), el Govern va formular una consulta a Protecció de Dades per evitar tornar-se a trobar amb una situació similar. Segons ha explicat, “va fer una nota conforme la informació que estava demanant el Govern era necessària per poder fer una comunicació directa, personal, amb les persones concernides”, fet que va permetre que en els entorns aprovats posteriorment la notificació es fes de manera diferent.
Tanmateix, i qüestionada, sobre si la manera com es va gestionar la comunicació en el cas de Casa de la Vall pot interpretar-se com una responsabilitat derivada de la gestió de la base de dades, Bonell ha reiterat que “al Govern, al no poder tindre les dades de les persones o de les propietats concernides, es va fer a través del Comú d’Andorra la Vella i es va fer amb un procediment diferent del com que hem fet als altres entorns de protecció”. Tot i aquest procediment, ha insistit que “nosaltres sempre hem entès durant tot aquest procés que així i tot les persones concernides havien estat degudament informades”.
Finalment, i davant la possibilitat que, si es reinicia el tràmit i es torna a publicar l’edicte, es presenti un nou recurs entrant ja en el fons de la qüestió, la ministra ha admès que “segurament” podria passar: “És el que possiblement farien. No ho sabem al 100%, però es podria entendre”. En qualsevol cas, ha reiterat que el Govern “analitzarà bé la sentència i decidirà què és el que fem”.