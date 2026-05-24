L’andorrana Ingrid Miralles guanya el premi de memòria històrica del festival Ull Nu amb el curt ‘Merceria Lídia’

L’andorrana Ingrid Miralles ha estat guardonada amb el premi de memòria històrica del festival Ull Nu pel seu curtmetratge ‘Merceria Lídia’, un reconeixement que ha rebut «sense esperar-se’l» i que ha valorat especialment per haver-lo obtingut «a casa». «Em sento molt bé. És el que no m’esperava. I sobretot poder rebre aquest reconeixement d’aquí a casa, rodejada de la gent que estimo, és molt guai, la veritat», ha expressat Miralles després de recollir el premi en el marc del certamen. Així ho ha afirmat durant l’acte de cloenda del festival al Centre de Congressos i on s’ha anunciat als guanyadors de cada categoria.
El treball premiat és un documental centrat en la merceria de la seva àvia, un espai que la creadora defineix com la seva «segona casa» i que ha servit com a punt de partida del relat audiovisual. «El meu curt és un documental sobre la merceria de la meva àvia. Jo vaig créixer allà i em vaig adonar que la meva àvia pensava en tancar la botiga», ha explicat. Miralles ha afegit que el projecte va sorgir de la necessitat de preservar aquest espai i la seva memòria: «Amb l’oportunitat de fer un documental dins del curs escolar vaig tenir la necessitat de deixar constància de la merceria, que quedés retratada. Potser canviarà i vindrà una altra persona, però tinc un record per sempre».
Millor curtmetratge
Així doncs, el premi al millor curtmetratge d’aquesta edició del festival Ull Nu ha estat per a ‘Fúria’, una obra codirigida pels barcelonins Fran Moreno i Santi Pujol, que han reivindicat la importància d’espais específics per a la creació de curtmetratges i noves veus dins el sector audiovisual. «Jo he estat molt a gust. Realment és molt important tenir aquests espais per a noves veus, per donar visibilitat al curtmetratge, perquè moltes vegades es veu com una cosa apartada del llargmetratge i tenir llocs on el curtmetratge és el protagonista és molt important», ha afirmat Fran Moreno en recollir el guardó.
El director ha subratllat també el paper d’aquests festivals com a impuls per a futurs projectes cinematogràfics, destacant que aquest tipus de reconeixements són clau en el desenvolupament professional dels creadors emergents. «És l’impuls que tenim de cara a poder fer un segon projecte dins el cinema», ha apuntat. Pel que fa a l’obra premiada, Fúria aborda una història centrada en les relacions familiars, concretament el vincle entre una mare i un fill que s’estimen però que tenen dificultats per expressar aquest amor de manera sana, segons ha explicat el mateix director.
Pel que fa a la resta de condecoracions, entre d’altres, ‘El príncipe nigeriano’ de Marcel Sesplugues s’ha emportat el premi a millor guió i el premi del públic. D’igual forma, el guardó a millor muntatge ha recaigut en ‘Geometria bàsica de la muntanya del Montsianell’ d’Antoni Grañana.
Valoració dels codirectors del festival
Des de l’organització del festival Ull Nu han valorat positivament el desenvolupament d’aquesta edició, marcada per una alta afluència de públic i una bona resposta de les projeccions, malgrat coincidir amb un pont que inicialment podia condicionar l’assistència. «Doncs ara és genial, estem molt contents. Ha sigut una edició que, tot i haver-hi un pont entremig que ens podia complicar una mica, hem tingut molta gent, hem omplert sales, molt ambient al carrer. Ha sigut meravellós. Estem contentíssims de com ha anat, una experiència brutal», ha afirmat el codirector del festival, Marc Camardons.
En la mateixa línia, Hector Mas, també codirector, ha destacat la consolidació d’una edició que considera «molt madura», amb bona acollida de públic però també amb diverses incidències logístiques internes. «Ha sigut una edició amb molt èxit i molt bona acollida, però també amb molts imprevistos que hem hagut d’anar solventant, que no es veuen de cara enfora», ha explicat, tot subratllant que el públic ha respost plenament amb carrers, espais d’exposició i sales plenes.
Mas ha posat també en valor el paper de la producció local dins del festival, destacant la qualitat de les obres andorranes presentades. «Cal destacar la importància de la qualitat de les obres andorranes, que a més s’han endut algun premi, i això ens omple d’orgull», ha assenyalat tot fent referència a Miralles.
Sobre el paper del festival com a plataforma per a nous creadors, Mas ha defensat la necessitat de mantenir espais específics per a joves talents dins del circuit audiovisual. «Posar el focus en els joves és molt important, perquè necessiten aquests espais i aquest altaveu per poder expressar-se, mostrar les seves feines i rebre reconeixement», ha afirmat, tot defensant el valor formatiu i professionalitzador d’aquest tipus de certàmens.
Per la seva banda, Camardons ha detallat que la programació del festival parteix d’una selecció prèvia d’uns 400 o 500 curtmetratges, dels quals finalment se’n projecten una vintena. «Dels quals n’acabem escollint, depèn de l’any, una vintena. Aquest any n’han sigut 20, dels quals 5 eren d’Andorra», ha explicat.