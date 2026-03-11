El film ‘11’ grava els seus darrers dies a Sant Julià amb l’objectiu de portar el país als principals festivals de cinema

La zona de la Borda de la Peguera, a Sant Julià de Lòria, s’ha convertit aquests dies en l’epicentre del tram final del rodatge del llargmetratge ’11’, una coproducció entre la productora andorrana Contraban i l’espanyola Mr Miyagi Films. La gravació, que es va iniciar dilluns, s’allargarà fins aquest divendres i posa punt final a cinc setmanes de rodatge.
Durant aquests dies, entre 80 i 90 professionals s’han instal·lat a la parròquia per completar escenes en diversos punts del territori, com la Borda de la Peguera, el centre de Sant Julià de Lòria, la carretera de la Rabassa i Naturland. La pel·lícula està dirigida per Clàudia Serra i Paula Serra i compta amb un equip majoritàriament femení tant en la direcció com en l’equip creatiu.
El film narra la història de l’Àlex, una cap de cau que queda atrapada amb el seu grup en un refugi d’Andorra durant una tempesta de neu. L’aparició d’un nen misteriós, el Leo, complica la situació mentre esperen el rescat i porta la protagonista al límit de les seves forces i de la seva moral en la lluita per protegir el grup.
“La pel·lícula estarà acabada cap a principis de setembre i començarem la campanya de festivals al setembre-octubre” – David Matamoros
El projecte és fruit de la col·laboració entre la productora espanyola Mr Miyagi Films i la productora andorrana Contraban. El director de la productora espanyola, David Matamoros, ha explicat que Andorra forma part essencial del relat del film. “Estem en la darrera setmana de rodatge de la pel·lícula, han estat cinc setmanes en total, i Andorra se situa dins del relat absolut de la història”, ha indicat. Segons ha detallat, la trama segueix un grup de joves que pugen a la muntanya i queden atrapats per una tempesta, fet que desencadena els esdeveniments de la història.
Matamoros també ha destacat que la pel·lícula s’inscriu dins d’una nova onada de cinema amb mirada femenina. “La major part de l’equip, guionistes i directores, són dones que estan liderant un projecte des d’un punt de vista feminista”, ha afirmat.
El productor ha explicat que el projecte ja comença a moure’s en el circuit internacional i que la voluntat és presentar-lo en festivals un cop finalitzada la postproducció. “La pel·lícula estarà acabada cap a principis de setembre i començarem la campanya de festivals al setembre-octubre”, ha assenyalat, tot apuntant que els agradaria que el film pogués arribar a certàmens com el de Sitges i “viatjar molt internacionalment”.
“Cada vegada que es fa un projecte d’aquestes dimensions al país, hi ha més indústria, més tècnics i més capacitat per poder-ho fer” – David Haro
Des de la productora andorrana Contraban, el seu director David Haro ha destacat que la producció és fruit de la suma de sinergies entre equips. “Això surt de la col·laboració i de voler fer una coproducció aquí al país”, ha indicat, tot subratllant que l’equip andorrà ha assumit tasques de producció executiva i suport logístic perquè el projecte es pogués desenvolupar al territori.
Haro també ha remarcat que produccions d’aquest tipus contribueixen a consolidar el sector audiovisual al país. “Cada vegada que es fa un projecte d’aquestes dimensions al país, la gent es sensibilitza més i hi ha més indústria, més tècnics i més capacitat per poder-ho fer”, ha afirmat.
En aquesta línia, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha destacat la importància que la parròquia pugui acollir produccions d’aquest tipus. “Ens omple d’orgull poder acollir aquest tipus de produccions cinematogràfiques”, ha afirmat, tot subratllant que també hi ha “participació local i participació de casa”. Segons ha remarcat, donar suport al projecte permet “ajudar a desenvolupar i fer créixer un sector a la parròquia i al Principat que pot obrir noves oportunitats per professionals de casa”, alhora que contribueix a “posicionar-nos com a destí cinematogràfic”.
Bonell ha subratllat també la projecció internacional que comporta una coproducció d’aquest tipus. “No oblidem la projecció internacional que dona el fet que hi hagi un rodatge que és producció andorrana i producció internacional”, ha afirmat.
El Govern treballa per ampliar els ajuts i atraure produccions més grans
La ministra de Cultura ha avançat que el Govern treballa conjuntament amb Andorra Business i Andorra Turisme per crear un mecanisme que permeti impulsar encara més el sector audiovisual. L’objectiu és reforçar les ajudes existents i facilitar que produccions internacionals triïn Andorra com a escenari de rodatge.
“Estem treballant perquè en un futur immediat hi hagi aquesta comissió per donar impuls i ajudes a totes les produccions, no només del país sinó també de fora que vulguin venir a rodar a Andorra”, ha explicat Bonell.
Els responsables del projecte també han destacat l’impacte econòmic que pot tenir una producció audiovisual. Segons Matamoros, “per cada euro que s’inverteix en una producció hi ha un efecte multiplicador de per sis”, ja que la despesa es reparteix en serveis com allotjament, restauració o logística.
Tanmateix, cal recordar que la pel·lícula 11 és la guanyadora de l’Ajut a la Cinematografia del Govern corresponent al 2025, amb una dotació de 125.000 euros. La ministra de Cultura, Turisme i Esports, Mònica Bonell, ha remarcat que aquest suport respon a diversos objectius. “Hi ha un suport clar al sector cultural, però també el retorn econòmic que tenen aquests ajuts és evident en aquesta producció”, ha explicat.
El productor ha remarcat que aquest tipus de projectes contribueixen a dinamitzar l’economia local i a donar visibilitat al país. “És una forma de portar diners i també de fer promoció del territori”, ha afirmat, tot assegurant que la voluntat és que la pel·lícula pugui “portar Andorra a la catifa vermella” dels festivals de cinema.
En relació amb la futura ‘Film Commission’ en què treballa el Govern, Cairat ha assegurat que el comú hi participarà activament. “Ho acollim molt positivament i participarem activament”, ha afirmat. El cònsol ha destacat que Andorra disposa de “paisatges espectaculars” i d’una climatologia favorable per a rodatges, i que des del comú es continuarà col·laborant amb recursos tècnics i diferents departaments. També ha remarcat que la cultura pot actuar com a motor econòmic, ja que produccions d’aquest tipus generen estades dels equips de rodatge a la parròquia. “S’estan generant estades a la parròquia de tots els equips de rodatge que pernocten aquí i consumeixen aquí”, ha indicat, tot assenyalant que l’activitat d’aquests dies ja s’ha notat a Sant Julià.