Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una actuació de duet amb acordió i trombó en plena competició del certamen de l'any passat. | Associació dels Amics de la Cambra Romànica
Laura Gómez Rodríguez
Vuitena edició del Concurs Internacional Cambra Romànica

La música de cambra ressona a Canillo amb més de 80 participants i protagonisme de la categoria ‘Piccolo’

El concurs reparteix fins a 3.000 euros en la categoria 'Avançada', a més d'oferir concerts per impulsar la trajectòria dels guanyadors

Canillo es prepara aquest cap de setmana per acollir la vuitena edició del Concurs Internacional Cambra Romànica, una cita que continua consolidant-se dins el circuit musical i que enguany arriba amb un èxit destacat d’inscripcions, especialment en la categoria més jove, la ‘Piccolo’.

Així, el certamen, el qual se celebrarà els dies 18 i 19 d’abril a l’auditori del Palau de Gel i serà obert al públic, ha superat els 80 participants, repartits en tres categories per edat: ‘Piccolo’, ‘Base’ o ‘Avançada‘. Segons ha explicat la presidenta de l’Associació dels Amics de la Cambra Romànica, Clara Pladevall, el concurs “ha anat creixent de forma continuada” des dels seus inicis, malgrat haver nascut com una iniciativa associativa i voluntària. “No teníem experiència, però sí molta empenta”, ha destacat.

Un dels aspectes més rellevants d’aquesta edició és l’explosió d’inscripcions en la categoria ‘Piccolo’, destinada als més petits. “Hi ha hagut una explosió d’inscripcions i estem supercontents perquè hi ha fins a 24 grups diferents”, ha afirmat Pladevall, qui ha qualificat la xifra d’“excepcional” en comparació amb anys anteriors. Aquest increment s’atribueix, en gran part, a la implicació de projectes musicals locals, com l’associació ACUCA de Canillo i iniciatives vinculades a escoles de música d’Escaldes i Andorra la Vella, com el Conservatori i el centre cultural La Llacuna, les quals fan la seva aportació.

“Estem supercontents de tenir fins a 24 grups en aquesta categoria” – Clara Pladevall

El concurs també manté el seu caràcter internacional, amb la participació de grups procedents de França i Espanya, especialment en la categoria avançada, on “ja fa quatre o cinc anys que rebem grups d’àmbit europeu de forma regular”. Segons Pladevall, aquest reconeixement respon al fet que el certamen “ja està dins del circuit internacional” i és conegut entre escoles i estudiants de música.

Pel que fa a l’organització, el dissabte concentrarà totes les actuacions. La jornada començarà al matí amb la categoria ‘Base’ (de 14 a 18 anys), continuarà amb diversos blocs de la categoria avançada i, a la tarda, serà el torn de la categoria ‘Piccolo’, amb una marató d’actuacions dels 24 grups inscrits. La jornada es tancarà amb un darrer bloc de la categoria avançada. Diumenge al matí es preveu l’entrega de premis.

El sistema de premis varia segons la categoria. En la ‘Piccolo’, l’objectiu és fomentar la participació i no hi ha dotació econòmica, sinó obsequis i una experiència acollidora per als participants. En la categoria ‘Base’, s’atorgaran un primer i un segon premi de 400 i 200 euros, respectivament. La categoria ‘Avançada’ concentra els guardons més destacats, amb premis de 3.000, 1.000 i 500 euros, així com la possibilitat d’actuar en el cicle de concerts que l’associació organitza a la tardor.

“És molt important que els joves tinguin espais per posar-se a prova” – Clara Pladevall

Com a novetat d’enguany, el guanyador de la categoria ‘Base’ participarà en un concert conjunt amb els premiats d’un altre concurs organitzat per l’Escola Harmonia d’Escaldes-Engordany. “Així fomentem sinergies amb altres projectes i oferim oportunitats a joves que sovint no poden organitzar concerts”, ha explicat Pladevall.

Més enllà de la competició, el concurs es reivindica com un espai de convivència i creixement per als joves músics. “És molt important tenir aquests espais per posar-se a prova i conèixer-se entre ells”, ha assenyalat la presidenta. L’organització facilita també l’allotjament dels participants, fet que afavoreix la relació entre músics de diferents territoris i reforça el caràcter internacional de la trobada.

Alhora, l’esdeveniment contribueix a dinamitzar culturalment la parròquia. “És una oportunitat per escoltar música clàssica i de cambra en zones on no és tan habitual”, ha remarcat Pladevall, qui defensa la voluntat de “promoure la cultura musical a Canillo” i mantenir viva la flama de la música de cambra.

Dos músics interpreten una peça de cambra durant una de les sessions del concurs a Canillo. | Associació dels Amics de la Cambra Romànica
Els guardons reconeixen el talent emergent en una edició amb alta participació juvenil. | Associació dels Amics de la Cambra Romànica
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
[Amb vídeo]: Un accident amb tres vehicles obliga a tallar la circulació a l’avinguda Salou en ambdós sentits
  • Societat
La connexió aèria amb Palma augmenta un 10,8% aquest hivern i consolida la demanda amb gairebé 6.700 passatgers
  • Societat
El SIPAAG presentarà un recurs contra el reglament de classificació després de detectar “un creixent malestar”
Actualitat de les Parròquies
  • Economia, Parròquies, Societat
Cairat descarta més complexos com la Borda Huguet i sosté que es mantindrà l’alçada màxima per llei de sis plantes
  • Parròquies, Política
Escaldes amplia el seu patrimoni amb dos nous terrenys: “A vegades és millor comprar que tindre els diners al banc”
  • Economia, Parròquies, Societat
Sant Julià obre la segona revisió del POUP amb una quarantena d’experts i associacions per redefinir el model
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu