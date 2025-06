Tradició ramadera

La Massana i Sant Julià s’uneixen per celebrar la tradició ramadera amb dues jornades de festa i de reconeixement

El 28 i 29 de juny tindran lloc la benedicció de les pastures a Setúria i la segona Festa de la Transhumància, amb activitats per a tothom

Els comuns de la Massana i Sant Julià de Lòria han sumat esforços per reivindicar el sector primari i apropar la tradició ramadera a la ciutadania, mitjançant dues jornades complementàries: la benedicció de les pastures a Setúria, el dissabte 28 de juny, i la segona edició de la Festa de la Transhumància, el diumenge 29 de juny a Naturland. Aquesta iniciativa conjunta vol posar en valor una pràctica ancestral reconeguda com a Festa d’Interès Cultural i com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO.

La festa s’encetarà el dissabte a la Massana, amb la transhumància urbana d’un ramat de 300 ovelles, que sortirà a les 09.00 hores des de la Serra de l’Honor i travessarà el nucli urbà fins al Prat Gran, per fer visible el pas del bestiar entre la població. Cap al migdia, es durà a terme la benedicció tradicional de les pastures i del bestiar a Setúria.

Una de les novetats d’enguany és l’obertura al públic del dinar camperol al Serrat de l’Esmaligat, amb carn de Ramaders d’Andorra i productes de proximitat com el mató de Casa Raubert, les confitures del Pastador, embotits de Cal Jordi i la coca masegada del forn Xamba. Els tiquets costen vuit euros i es poden adquirir exclusivament a visitlamassana.ad a partir del dijous, amb un límit de 250 places. Per facilitar la logística, els participants hauran de baixar a peu fins a Setúria, i s’habilitarà un servei de bus de tornada.

La jornada continuarà al vespre a Pal, coincidint amb la Festa Major, amb una hamburguesada popular a les 21.00 hores, també amb carn de ramaders locals, i la projecció del documental ‘Camins de tradició: la transhumància al Principat d’Andorra’ a les 22.15 hores, una producció del Departament de Patrimoni Cultural.

En aquest sentit, els cònsols Roger Fité i Cerni Cairat han coincidit a destacar la importància de donar visibilitat al sector ramader, acostant la població a la feina que hi ha al darrere de la carn de qualitat i reforçant al mateix temps la connexió amb el territori i el patrimoni viu del país.

El diumenge 29 de juny, Sant Julià de Lòria prendrà el relleu amb la segona Festa de la Transhumància, que començarà a les 07.00 hores amb sortida en autobús especial des de la parada del Camp Gran. L’activitat, gratuïta però amb reserva prèvia a santjulia.ad, permetrà acompanyar el ramat de vaques i cavalls en la pujada des de la Roca de Pimes fins al Port Negre, amb tres nivells de dificultat per adaptar-se a tot tipus de caminadors.

El Prat de Conangle (Naturland) acollirà durant tot el dia activitats familiars: exposició d’ovelles, passejades en poni, fira de productes del Pirineu, exhibició de gos d’atura, jocs tradicionals, tallers, un concert del Trio Daura i una ruta guiada pel camí dels antics oficis. La jornada culminarà amb un dinar popular a la terrassa de la Borda Conangle, amb vedella d’Andorra. Els tiquets valen 15 euros i es podran comprar a l’Oficina de Turisme de Sant Julià a partir del dimecres.