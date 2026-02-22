Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els col·laboradors d'Unió Pro-Turisme d'Escaldes-Engordany amb una fornada de calçots. | ANA / I.M.
Agències
Plans familiars de temporada

La 15a Calçotada d’Escaldes omple el Prat del Roure i serveix 10.000 calçots en un ambient plenament primaveral

La bona meteorologia impulsa la participació i l’organització preveu fins a 800 racions en una jornada marcada per l’ambient festiu

La 15a edició de la Calçotada d’Escaldes-Engordany ha omplert aquest cap de setmana el Prat del Roure, afavorida per un temps plenament primaveral. La cònsol major, Rosa Gili, ha celebrat l’ambient festiu i la resposta ciutadana: “Avui estem contents perquè és veritat que aquest any hem tingut un hivern que déu-n’hi-do amb molta pluja i molta neu. Aquest cap de setmana primaveral ve molt de gust d’estar fora”. La mandatària ha desitjat que “tothom ho gaudeixi molt” i ha volgut posar en relleu “la gran feina de la Unió del Pro-Turisme”.

“El secret és la gent que tenim aquí, els col·laboradors” – Rosa Gili

Des de l’entitat organitzadora, el president de la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany, Jaume Ambor, ha explicat que s’han servit “10.000 calçots i preveiem 800 racions”. Habitualment, la xifra se situa entre 600 i 700 racions, però enguany s’ha ampliat la previsió. “Amb el temps tan bo que fa, no hi ha cap pont on la gent pugui marxar i estan tots aquí”, ha assenyalat.

Cada ració inclou 12 calçots, botifarra, pa, beguda i pitet per un preu de 8 euros, amb salsa preparada i apta per a celíacs. “El secret és la gent que tenim aquí, els col·laboradors”, ha destacat Ambor. Una quinzena de voluntaris, juntament amb els vuit membres de la junta, fan possible la jornada, que arrenca d’hora: “a les vuit del matí encenem el foc, preparem la brasa, i a partir de les deu ja comencem a fer calçots”. L’afluència constant al llarg del matí fa preveure una nova edició d’èxit i amb existències gairebé exhaurides.

Comparteix
Notícies relacionades
El Comú de Canillo licita el reforç i la substitució d’un tram de voravia a la urbanització Sant Pere del Tarter
L’FC Andorra supera el Saragossa amb un doblet de Cerdà i resisteix amb patiment fins al xiulet final a Encamp
Gili exigeix “anar de bracet” amb el Govern i reclama que es faci consulta comunal abans de legislar en urbanisme

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Andorra Recerca i Innovació impulsa un estudi sobre l’habitatge i la integració social dels temporers al Principat
  • Societat
Argentinos en Andorra alerta que la caiguda d’ingressos pot reduir plantilles abans d’acabar la campanya d’hivern
  • Societat, Successos
Un taxista pateix un accident després d’un atac al cor al volant a Grau Roig i és evacuat en helicòpter
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Comú de Canillo licita el reforç i la substitució d’un tram de voravia a la urbanització Sant Pere del Tarter
  • Cultura, Parròquies
La Biblioteca d’Escaldes-Engordany gairebé duplica la participació d’adults en activitats culturals durant l’any 2025
  • Parròquies, Societat
La capital millorarà la senyalització de Riberaygua i remodelarà Aigüeta i Biscariet després de les actuals obres
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu