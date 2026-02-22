La 15a Calçotada d’Escaldes omple el Prat del Roure i serveix 10.000 calçots en un ambient plenament primaveral

La 15a edició de la Calçotada d’Escaldes-Engordany ha omplert aquest cap de setmana el Prat del Roure, afavorida per un temps plenament primaveral. La cònsol major, Rosa Gili, ha celebrat l’ambient festiu i la resposta ciutadana: “Avui estem contents perquè és veritat que aquest any hem tingut un hivern que déu-n’hi-do amb molta pluja i molta neu. Aquest cap de setmana primaveral ve molt de gust d’estar fora”. La mandatària ha desitjat que “tothom ho gaudeixi molt” i ha volgut posar en relleu “la gran feina de la Unió del Pro-Turisme”.
“El secret és la gent que tenim aquí, els col·laboradors” – Rosa Gili
Des de l’entitat organitzadora, el president de la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany, Jaume Ambor, ha explicat que s’han servit “10.000 calçots i preveiem 800 racions”. Habitualment, la xifra se situa entre 600 i 700 racions, però enguany s’ha ampliat la previsió. “Amb el temps tan bo que fa, no hi ha cap pont on la gent pugui marxar i estan tots aquí”, ha assenyalat.
Cada ració inclou 12 calçots, botifarra, pa, beguda i pitet per un preu de 8 euros, amb salsa preparada i apta per a celíacs. “El secret és la gent que tenim aquí, els col·laboradors”, ha destacat Ambor. Una quinzena de voluntaris, juntament amb els vuit membres de la junta, fan possible la jornada, que arrenca d’hora: “a les vuit del matí encenem el foc, preparem la brasa, i a partir de les deu ja comencem a fer calçots”. L’afluència constant al llarg del matí fa preveure una nova edició d’èxit i amb existències gairebé exhaurides.