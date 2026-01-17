Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El conseller de cultura d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, a l'escudella de Sant Antoni de la parròquia. | ANA / D.M.
Agències
Trasllat de l'ens cultural al Node

Closa defensa repensar l’Espai Caldes i apostar per l’art modern i contemporani després de la sortida del Thyssen

El conseller de Cultura de l'ens comunal escaldenc assegura que el comú vol redefinir l’espai i mantenir l’aposta cultural de la parròquia

El conseller de Cultura d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha defensat la necessitat de repensar el futur de l’Espai Caldes arran de la marxa del museu Thyssen de la parròquia. Segons ha explicat, aquest canvi obliga a “fer la repensada” de l’equipament cultural i a “apostar molt clarament per l’art modern i contemporani”. Closa ha fet aquestes declaracions aquest dissabte durant la celebració de la tradicional escudella de Sant Antoni.

El conseller ha remarcat que l’objectiu del comú és “apostar molt clarament per aquest tipus de mirada cultural”, tot posant en valor l’evolució dels espais de la zona. En aquest sentit, ha posat com a exemple el trasllat de l’oficina de turisme. “L’oficina de turisme històricament estava en un lloc molt emblemàtic” i, inicialment, “pensàvem que tindríem una caiguda” de visitants. No obstant això, ha explicat que “aquest any ens hem trobat la sorpresa de fer l’anàlisi dels últims deu anys” i que “la gent ha pujat”.

“La cultura, tot i que ens agrada molt subvencionar-la des de les institucions públiques, la cultura també té un cost” – Valentí Closa

Aquesta evolució, segons Closa, demostra que “tot el que és la zona que va de l’obra del Balmaceda, Caldes i tot això ha agafat una potència”, consolidant-se com un pol d’atracció cultural i turística. Amb tot, ha reconegut que la sortida del Thyssen té un impacte rellevant. “El Thyssen també era una part important”, ha admès, recordant que fins ara “teníem un triangle entre CAEE, Thyssen i Espai Caldes” i que aquesta situació “ho tindrem, en certa manera, que assumir”.

Closa també ha volgut incidir en el cost que comporta l’activitat cultural. “La cultura, tot i que ens agrada molt subvencionar-la des de les institucions públiques, la cultura també té un cost”, ha afirmat, subratllant que “s’ha de valorar aquests costos i el retorn que tenen”. En aquest context, ha volgut deixar clar que “el comú, ja des de l’anterior mandat de la senyora Gili, ha apostat molt per la cultura”.

Pel que fa al futur de l’espai que ocupava el museu Thyssen, el conseller ha indicat que encara no hi ha una decisió presa. “De moment, tot està sobre la taula de la senyora cònsol”, ha explicat. Segons Closa, “hi ha les converses habituals, però no tenim encara cap comunicació” i ha afegit que “hi ha projectes, com bé sabeu, hi ha coses que el comú ha de prendre decisions”.

El Museu Carmen Thyssen es traslladarà a l’edifici del Node a finals d’aquest any i incorporarà una sala immersiva

Llegir

Comparteix
Notícies relacionades
L’andorrana Cande Moreno, amb dorsal 47, es queda a 0,42 dels punts al descens de la Copa del Món de Tarvisio
La Massana celebra l’escudellada de Sant Antoni més participativa amb el repartiment de prop de 2.800 racions
La plaça dels Dos Valires d’Escaldes acull el repartiment de 2.700 racions d’escudella de Sant Antoni

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Tot i la pluja, Andorra la Vella reparteix prop de 4.000 racions d’escudella de Sant Antoni a la plaça Guillemó
  • Societat, Successos
La relliscada d’un turisme provoca una col·lisió múltiple amb quatre vehicles a la baixada de Pal Arinsal
  • Societat
Entre olles i memòria: l’escudella de Sant Antoni s’adapta als nous temps i a la societat actual sense perdre l’arrel
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Més d’un terç de les 16 caixes-niu situades als parcs d’Andorra la Vella ja han estat ocupades per ocells
  • Parròquies
Cairat nega que s’hagi fixat una data límit per als jardins de Juberri i defensa una sortida dialogada amb Grignon
  • Parròquies
La digitalització de la xarxa d’aigua permet detectar i reparar una fuita de 270.000 litres diaris a Andorra la Vella
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu