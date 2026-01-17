Closa defensa repensar l’Espai Caldes i apostar per l’art modern i contemporani després de la sortida del Thyssen

El conseller de Cultura d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha defensat la necessitat de repensar el futur de l’Espai Caldes arran de la marxa del museu Thyssen de la parròquia. Segons ha explicat, aquest canvi obliga a “fer la repensada” de l’equipament cultural i a “apostar molt clarament per l’art modern i contemporani”. Closa ha fet aquestes declaracions aquest dissabte durant la celebració de la tradicional escudella de Sant Antoni.
El conseller ha remarcat que l’objectiu del comú és “apostar molt clarament per aquest tipus de mirada cultural”, tot posant en valor l’evolució dels espais de la zona. En aquest sentit, ha posat com a exemple el trasllat de l’oficina de turisme. “L’oficina de turisme històricament estava en un lloc molt emblemàtic” i, inicialment, “pensàvem que tindríem una caiguda” de visitants. No obstant això, ha explicat que “aquest any ens hem trobat la sorpresa de fer l’anàlisi dels últims deu anys” i que “la gent ha pujat”.
Aquesta evolució, segons Closa, demostra que “tot el que és la zona que va de l’obra del Balmaceda, Caldes i tot això ha agafat una potència”, consolidant-se com un pol d’atracció cultural i turística. Amb tot, ha reconegut que la sortida del Thyssen té un impacte rellevant. “El Thyssen també era una part important”, ha admès, recordant que fins ara “teníem un triangle entre CAEE, Thyssen i Espai Caldes” i que aquesta situació “ho tindrem, en certa manera, que assumir”.
Closa també ha volgut incidir en el cost que comporta l’activitat cultural. “La cultura, tot i que ens agrada molt subvencionar-la des de les institucions públiques, la cultura també té un cost”, ha afirmat, subratllant que “s’ha de valorar aquests costos i el retorn que tenen”. En aquest context, ha volgut deixar clar que “el comú, ja des de l’anterior mandat de la senyora Gili, ha apostat molt per la cultura”.
Pel que fa al futur de l’espai que ocupava el museu Thyssen, el conseller ha indicat que encara no hi ha una decisió presa. “De moment, tot està sobre la taula de la senyora cònsol”, ha explicat. Segons Closa, “hi ha les converses habituals, però no tenim encara cap comunicació” i ha afegit que “hi ha projectes, com bé sabeu, hi ha coses que el comú ha de prendre decisions”.