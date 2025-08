Tenis taula - Campus d'estiu

El Club Tennis Taula Valls del Nord impulsa la formació internacional amb la segona setmana del seu campus d’estiu

El campus ofereix entrenaments intensius de matí i tarda, i compta amb la col·laboració de jugadors de divisió d’honor com Josep Maria Blancafort

El Club Tennis Taula Valls del Nord ha iniciat la segona setmana del seu Campus Internacional d’estiu, que se celebra al pavelló dels Germans Riba d’Ordino i que compta amb la participació d’una trentena de palistes procedents de diferents punts de l’Estat espanyol i d’Andorra.

Dirigit tècnicament per Xavier Martínez, el campus ofereix entrenaments intensius de matí i tarda, i compta amb la col·laboració de jugadors de divisió d’honor com Josep Maria Blancafort, que actuen com a sparrings de luxe per als participants. L’objectiu principal de l’activitat és la millora tècnica dels joves jugadors, alhora que es fomenta la convivència i l’intercanvi d’experiències entre esportistes amb formacions i estils de joc diversos.

Com a punt àlgid de la setmana, aquest cap de setmana tindrà lloc el tradicional Open d’Estiu, una competició que reunirà tant jugadors del campus com palistes internacionals que participaran en la tercera i última setmana del campus, especialment dedicada a jugadors tecnificats de nivell europeu.