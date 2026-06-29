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El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Uns aldarulls en una terrassa permeten identificar el presumpte responsable dels danys causats a diverses motos

La Policia també arresta al Pas de la Casa un home que, en estat d'embriaguesa, va intentar impedir una altra intervenció i va causar lesions als agents

Un jove de 20 anys va ser detingut la nit de dissabte a diumenge a Andorra la Vella com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública, contra l’honor i contra el patrimoni, després d’alterar l’ordre públic en la terrassa d’un establiment i reaccionar de manera agressiva durant una intervenció policial. A més, els agents el van identificar com el presumpte responsable d’uns danys causats poc abans a diverses motocicletes estacionades a pocs carrers del lloc dels fets.

Segons han informat aquest dilluns, els agents van intervenir inicialment perquè el jove estava provocant aldarulls en un local de restauració de la capital. En el moment del control, però, el noi va començar a insultar els policies i va mostrar una actitud agressiva envers els funcionaris. Durant la mateixa actuació, els efectius també el van relacionar amb uns desperfectes ocasionats minuts abans en diverses motocicletes estacionades als voltants, motiu pel qual va acabar sent arrestat.

D’altra banda, la Policia també va detenir dissabte a la nit, al Pas de la Casa, un home de 30 anys i no resident com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública, contra la integritat física i moral, contra la llibertat i contra l’honor. En aquest cas, els agents estaven intervenint per controlar una altra persona que estava causant aldarulls quan l’home, que es trobava en un fort estat d’embriaguesa, va intentar impedir l’actuació policial. El detingut va intentar agredir un dels funcionaris, va insultar-los, els va amenaçar i va forcejar amb els dos agents, als quals també va causar lesions durant la intervenció.

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