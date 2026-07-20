La pressió fiscal puja fins al 28,4% impulsada per la fiscalitat immobiliària, les empreses i les rendes més altes

El Departament d’Estadística ha publicat el seu informe sobre la pressió fiscal a Andorra corresponent a l’any 2025, el qual, segons les xifres, ha augmentat fins al 28,4%, una diferència del 0,9% respecte a la registrada en l’anterior informe, en què va ser del 27,5%. Tot i això, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha fet una crida a la calma assegurant que «no han pujat els tipus impositius dels principals impostos, ni l’IRPF, ni l’impost de societats, ni l’IGI, que són les grans fonts de recaptació d’impostos a Andorra», remarcant però, que la pujada és a causa de tres factors diferents.
El primer és la recaptació vinculada al sector immobiliari, concretament per l’impost sobre la inversió estrangera en immobles, juntament amb l’impost sobre les plusvàlues derivades de compravendes a curt termini. «Totes aquestes vendes, per exemple d’un o dos anys, es van gravar amb un 20%; després hi havia un sistema esglaonat fins al desè any, en què la pressió fiscal anava desapareixent, excepte per als no residents, que sempre la mantenien». A més, ha remarcat que el primer impost només l’abonen els no residents, mentre que el segon recau sobre les persones que fan operacions de compravenda a curt termini.
Per altra banda, el segon factor que ha destacat és l’augment de la recaptació de l’Impost de Societats, arran de l‘aplicació del tipus mínim del 3% sobre els beneficis empresarials. Segons el ministre, aquesta mesura té l’objectiu de fer que les empreses puguin pagar els impostos amb més regularitat: «No vol dir que a llarg termini les empreses paguin més impostos, sinó que els paguen d’una manera més regular al llarg del temps i no poden acumular deduccions fins al punt que hi hagi anys en què no paguin res«, subratllant també que aquest canvi s’ha reflectit per primera vegada en la recaptació del 2025.
«Les persones que guanyen més de 200.000 euros representen aproximadament un 3% dels declarants de l’IRPF i aporten més de la meitat de la recaptació» – Ramon Lladós
Pel que fa a la tercera raó que justifica aquesta pujada de la pressió, segons el ministre el nombre de persones que guanyen més de 200.000 euros va en augment i, per tant, representen un percentatge cada vegada major en la recaptació de l’IRPF. Tal com ha declarat Lladós, aquests «representen aproximadament un 3% dels declarants de l’IRPF i aporten més de la meitat de la recaptació d’aquest impost«. Així, ha mencionat que des de Tributs s’ha vist que el que més augmenta és la recaptació provinent de rendes molt altes.
Tanmateix, el titular de la cartera financera ha aprofitat per fer una crida a la calma i deixar clar que «això no respon a una pujada dels tipus impositius per a tots», tot remarcant que la majoria de la població, en principi, no s’ha de veure afectada, ja que «hem anat a buscar posar impostos allà on creiem que havien de pagar determinades persones o determinades operacions, amb l’objectiu que això redundés en benefici de tothom». Així doncs, Lladós ha fet una valoració positiva de les darreres xifres, alhora que les ha comparat amb alguns dels països veïns com Espanya o França, els quals mantenen una pressió més alta que Andorra, un 37% i un 45% respectivament, consolidant-se així com un dels països europeus amb menys pressió fiscal.