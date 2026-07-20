Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El nou president d'Unió Laurediana, Pere Betriu, durant l'entrevista amb El Periòdic. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Política
Entrevista

Pere Betriu: «La prioritat d’UL no és aconseguir una cadira, sinó defensar allò que ens ha encomanat la gent»

El nou president del partit repassa els principals dossiers polítics del moment i fixa les prioritats d'un projecte encara en "fase de definició"

Amb una nova executiva acabada d’estrenar, Unió Laurediana inicia una nova etapa sota la presidència de Pere Betriu. El dirigent assegura que el partit manté intactes els seus principis, però afronta una renovació generacional i organitzativa amb la voluntat de recuperar pes tant a Sant Julià de Lòria com en l’àmbit nacional. En aquesta entrevista, Betriu repassa els principals dossiers polítics del moment i fixa les prioritats d’un projecte que, assegura, encara està en «fase de definició», però que aspira a tornar a tenir veu pròpia.

LLEGEIX L’ENTREVISTA SENCERA AQUÍ

Comparteix
Notícies relacionades
El ple massanenc dona llum verda a equilibrar de forma «paritària» el pla de pensions dels treballadors públics
Govern es dona una última oportunitat per pactar amb el Comú d’Escaldes les dades dels contractes de lloguer
Els comuns portaran al setembre la llei per garantir la consulta institucional abans de decisions que els afectin

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Parròquies, Política
El ple massanenc dona llum verda a equilibrar de forma «paritària» el pla de pensions dels treballadors públics
  • Política, Societat
Govern es dona una última oportunitat per pactar amb el Comú d’Escaldes les dades dels contractes de lloguer
  • Parròquies, Política
Els comuns portaran al setembre la llei per garantir la consulta institucional abans de decisions que els afectin

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu