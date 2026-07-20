Pere Betriu: «La prioritat d’UL no és aconseguir una cadira, sinó defensar allò que ens ha encomanat la gent»

Amb una nova executiva acabada d’estrenar, Unió Laurediana inicia una nova etapa sota la presidència de Pere Betriu. El dirigent assegura que el partit manté intactes els seus principis, però afronta una renovació generacional i organitzativa amb la voluntat de recuperar pes tant a Sant Julià de Lòria com en l’àmbit nacional. En aquesta entrevista, Betriu repassa els principals dossiers polítics del moment i fixa les prioritats d’un projecte que, assegura, encara està en «fase de definició», però que aspira a tornar a tenir veu pròpia.