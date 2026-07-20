El ple massanenc dona llum verda a equilibrar de forma «paritària» el pla de pensions dels treballadors públics

Davant el «reclam amb celeritat» que va posar de manifest fa uns mesos la minoria comunal de la Massana, en veu del seu representant, Guillem Forné, volent tenir així la constància que «el fons de pensions dels funcionaris quedés intacte i es pogués requerir quan siguis necessari» per part de qualsevol dels seus efectius, ha obtingut avui una resposta efectiva al ple amb l’aprovació del seu nou reglament per adoptar un «model paritari i de corresponsabilitat». Així ho ha concretat aquest dilluns al matí el segon mandatari de la parròquia, Roger Fité, acompanyant a la cònsol Eva Sansa i sense la presència, en aquest cas per vacances, de la part que ocupen els de Forné.
Un reglament actualitzat per a un pla de pensions que com bé va recordar al novembre Sansa, «no està pas bloquejat, ni els diners estan retinguts», i que enguany ha rebut el suport unànime de la cambra per aprovar-se. «Aquest nou reglament es divideix en dues parts essencials; d’una banda, té una part de participació equilibrada, de manera que el treballador públic ha d’aportar al pla el mateix percentatge que l’administració, en una forquilla que va de l’1% fins al 4%. Al mateix temps, aquest pla passa a ser nominal per a cada efectiu i no una competència estricta del comú«, ha fet saber Fité, qui en una pantalla ha explicat al final altres detalls com que «el màxim que es podia aportar abans era un 4%, i que es derivarà actualment en un estalvi del 8%».
Amb tot, el cònsol menor també ha indicat que la seva adaptació al marc de contractació també suposa una separació de prestacions; de manera que «ara el pla de pensions no quedarà unificat en un mateix paquet amb el de la CASS, sinó que defensem dividir les dues prestacions per una banda i per una altra, atès a la seva naturalesa distinta«. En aquest sentit, el complement comunal és del 50% i el copagament es manté a la meitat amb el beneficiari. «És una mesura perquè l’administració pugui intervenir en proporció i la normativa només s’aplica al funcionari/ària que hagi superat el període de prova», ha assegurat Fité, mentre que Sansa ha deixat caure que amb l’aportació inicial del 4,5% «hi va haver una previsió total d’uns 100.000 euros anuals».
La normativa estableix una limitació i un seguiment
Sobre la qüestió, han estat demanats per la premsa ambdós responsables comunals, posant en relleu que «hi ha certs casos que en el Tribunal de Comptes han de ser compartides amb la CASS i no assumides totalment per part nostra», ha recordat Fité. D’igual manera que ha precisat que si bé tots aquells funcionaris que passin el període de prova es podran beneficiar del pla esmentat, també hi ha casos excloents com els que concep als treballadors interins. «Aquests no es veuran inclosos i les regles per a la sortida dels fons s’apliquen a la jubilació i a la invalidesa, entre altres», ha assenyalat el segon dirigent de la Massana, tot remarcant que el pla de pensions «rebrà una revisió anual i es durà a terme per part d’un comitè creat per al seu seguiment».
A aquest efecte, es deriva que a partir d’ara «seran els treballadors els amos del seu pla» amb el correcte seguiment que podran anar corroborant periòdicament, amb una «bossa de capital que no estarà limitada a una sola empresa o administració«, incidint Sansa que es podran moure els diners d’un lloc a un altre a causa dels drets acumulats de cada persona, no queden limitats a un sol indret. D’altra banda, la cònsol major ha tingut unes paraules en referència a aquesta investigació judicial sobre els fons dels treballadors que es calculava sobre els 200.000 euros i que «ha requerit l’obligació de treure un plec d’assegurances». Segons Sansa, tot plegat és «subsanar un reglament» que busca una millorar en l’accés dels seus beneficiaris.