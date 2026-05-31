Un motorista francès, ferit al Port d’Envalira després de col·lidir amb un turisme que avançava un altre vehicle

Un turista francès de 33 anys ha resultat ferit aquest diumenge a la tarda en un accident de trànsit registrat al Port d’Envalira, al terme del Pas de la Casa, després de col·lidir amb un turisme amb matrícula andorrana. Segons ha informat la policia, el sinistre s’ha produït cap a les 17.15 hores a la carretera general 2 (CG-2). A conseqüència de la col·lisió, el motorista ha resultat ferit i ha hagut de ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per rebre assistència mèdica.
Per causes que s’estan investigant, el motorista circulava en sentit ascendent mentre que el turisme ho feia en sentit descendent. En un moment determinat, el conductor del cotxe ha iniciat una maniobra d’avançament d’un altre vehicle i ha acabat col·lidint amb la motocicleta. Segons les mateixes fonts, el conductor del turisme ha intentat esquivar la moto, però no ha pogut evitar l’impacte.