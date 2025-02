Dos conductors de 22 i 23 anys bolquen ebris els seus vehicles, un d’ells amb quatre passatgers

La Policia ha detingut aquest cap de setmana un total de set persones per conduir sota els efectes de l’alcohol, cinc de les quals implicades en accidents de trànsit de danys materials. De manera que el divendres, prop de les 11.00 de la nit a Encamp, un conductor de 23 anys va ser arrestat amb una taxa d’alcoholèmia de 2,02 després de tenir un accident a la CG2, concretament al punt quilomètric 6,700. Cal apuntar que circulava en sentit descendent quan va perdre el control del vehicle i va bolcar envaint el carril contrari i xocant contra un mur de protecció. A més, a l’interior del cotxe viatjaven quatre persones més, totes turistes.

L’endemà a la nit, a Racons, el cos de Policia va detenir un conductor, turista de 30 anys, amb una taxa d’1,57 arran d’un altre accident de trànsit amb danys materials, en aquest cas al punt quilomètric 9 de la CG-2. Aquest circulava en sentit ascendent quan va envair el carril contrari i també va col·lidir contra un mur. Amb l’home viatjaven dues persones més, també turistes. Poca estona després, i mentre la patrulla estava efectuant tasques de suport de circulació arran d’aquest accident, va detenir un altre conductor, al qual van enxampar quan circulava en sentit ascendent amb una de les rodes davanteres en mal estat. Al moment de controlar-lo, es trobava en estat d’embriaguesa i va donar un positiu de 2 grams d’alcohol per litre de sang.

Per altra part, i a primera hora del matí de diumenge, a la Massana, un altre home de 27 anys va ser arrestat amb una taxa d’alcoholèmia d’1,74 després d’haver tingut un accident contra un taxi a l’avinguda del Ravell. Unes hores més tard, al migdia, es va detenir un conductor més, de 45 anys a Andorra la Vella, i amb un positiu de 2,40. Cal indicar que els agents de circulació de la capital el van veure conduir de forma erràtica i el van controlar fins que una patrulla li va practicar la prova d’alcoholèmia.

Per acabar amb els incidents relacionats amb l’alcohol, diumenge al vespre, dos homes més implicats en accidents van ser detinguts per conduir sota els efectes d’aquesta substància tòxica. A un d’ells, de 62 anys, se’l va arrestar a Escaldes-Engordany amb una taxa d’1,28 després de col·lidir contra la terrassa d’un bar del carrer Fiter i Rossell. Una estona més tard, a Canillo, la Policia va detenir un turista de 22 anys amb una taxa d’1,60 que va perdre el control del cotxe a la CG-2, a la zona de la Traba i va bolcar al mig del carril descendent.

Finalment, pel que fa a altres delictes, la matinada de dissabte a Andorra la Vella, el cos va detenir un home de 56 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la dona al domicili. Per aquest motiu, l’hospital va activar el codi lila quan la dona s’hi va desplaçar just després de l’agressió.

També com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, la Policia va detenir un jove de 22 anys la matinada de dissabte a l’exterior d’un local d’oci nocturn del Tarter. Els agents es trobaven així efectuant un servei de prevenció a les portes de l’establiment quan l’home va donar un cop de puny a un altre, que va caure a terra desorientat, moment en què l’agressor va propinar-li una brutal puntada de peu al cap.

Quant als delictes contra la salut pública, la Policia ha detingut, aquest passat cap de setmana a la frontera del riu Runer, dues turistes de 28 anys que accedien al Principat amb 4,1 grams de tusi i tres pastilles d’èxtasi.