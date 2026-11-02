Un conductor begut i positiu en drogues xoca contra un cotxe aparcat i és enxampat amb 2,6 grams d’haixix

La Policia ha detingut un conductor que va provocar un accident de danys materials a l’interior d’un aparcament d’Andorra la Vella després de col·lidir contra un vehicle estacionat. En el control posterior, l’home va donar positiu en alcoholèmia, amb una taxa d’1,52, i també en substàncies tòxiques. A més, els agents van comprovar que duia a sobre 2,6 grams d’haixix.
L’arrestat és una de les vuit persones detingudes entre divendres i diumenge per conduir sota els efectes de l’alcohol. Segons ha informat la Policia, es tracta d’una dona i set homes, un dels quals turista, d’entre 25 i 68 anys. Els controls efectuats van registrar taxes d’alcoholèmia compreses entre 0,92 i 1,93. D’altra banda, dimarts passat els agents van detenir un home de 28 anys a Sant Julià de Lòria per conduir amb el permís suspès. L’arrest es va efectuar com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública.