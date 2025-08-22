Restablerta la circulació entre Andorra i Os de Civís després de diversos dies de tall i les tasques de neteja i seguretat

Després de diversos dies de tall, la carretera CG-6 que connecta Andorra amb la població catalana d’Os de Civís ha quedat reoberta aquest divendres a les 19.00 hores, un cop les autoritats espanyoles han donat el vistiplau. L’afectació, tot i produir-se en territori espanyol, ha comptat amb la col·laboració activa de cossos d’emergències i personal tècnic andorrà, els quals han treballat conjuntament amb les autoritats locals per garantir la seguretat i el restabliment de la connectivitat. En afegit, fonts consultades per aquest mitjà han assegurat que les tasques de neteja “han estat molt bones i s’han dut a terme amb rapidesa”, fet que ha permès dotar la carretera de més seguretat.
Aquest migdia s’ha dut a terme una reunió entre els diferents actors implicats al mateix poble, en la qual s’ha decidit que la carretera continués tallada fins que les autoritats espanyoles, que són quines tenen la competència de la zona, donessin el vistiplau per obrir-la definitivament. Fins al moment de la reobertura, la carretera ha romàs amb avís de calçada lliscant i coberta amb sorra com a mesura preventiva. Cal esmentar que aquest matí ha partit des d’Os de Civís un darrer comboi amb els hostes que encara no n’havien pogut sortir. Tot i les dificultats, el poble no ha patit danys en infraestructures, si bé sí que hi ha hagut afectacions en reserves i abastiments.
El president de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Os de Civís, Jordi Betriu, ha explicat que “ara hi pot passar tothom qui vulgui” i ha recordat que en els darrers dies algunes persones havien intentat accedir al poble per la coneguda ‘ruta del contraban’. “Jo vaig aconsellar de no fer-ho tret que fos gent amb pràctica del terreny”, ha remarcat, destacant que les pluges havien deixat aquest camí en males condicions i que només era transitable amb vehicles 4×4.
Val a dir que la previsió meteorològica anuncia alguna gotellada per a aquesta tarda, tot i que serà breu amb, en principi, més insistència entre les 19.00 i les 20.00 hores. No serà fins diumenge que podria tornar a caure algun ruixat, però també breu a la tarda. De cara a l’inici de la setmana vinent, entre les 14.00 i les 15.00 hores, el dilluns i el dimarts sí que s’esperen aigües més consistents.