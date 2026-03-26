Pas intermitent a partir de les 14.00 hores i cada dos hores per als vehicles atrapats a la part nord d’Arinsal

La Policia habilitarà a partir de les 14.00 hores un pas alternatiu i intermitent per als vehicles que han quedat atrapats a la part nord d’Arinsal a causa de l’incendi a l’antiga fàbrica d’Aïgues. El foc, el qual continua actiu, ha obligat a mantenir tallada la circulació entre la part central del poble i la zona nord per motius de seguretat, davant el perill d’esfondrament de la façana de l’edifici afectat i també de l’immoble del davant.
Com a mesura preventiva, Mobilitat havia restringit totalment el pas de vehicles, permetent únicament el trànsit de vianants a través d’una passarel·la habilitada per la part posterior dels edificis. Davant aquesta situació, la Policia ha informat els veïns i els establiments hotelers de la zona que es començarà a donar pas controlat als vehicles. L’operativa preveu obertures cada dues hores i amb el suport d’un comboi de Policia i Bombers per garantir la seguretat. Aquesta maniobra ja s’ha provat poques hores prèviament per evacuar un autobús de grans dimensions i diversos vehicles que es trobaven a la part alta del poble.