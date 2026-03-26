  • Imatge de l’operativa policial a Arinsal, on aquesta maniobra ja s’ha provat poques hores prèviament per evacuar un autobús de grans dimensions i diversos vehicles que es trobaven a la part alta del poble. | El Periòdic
Laura Gómez Rodríguez
Pas intermitent a partir de les 14.00 hores i cada dos hores per als vehicles atrapats a la part nord d’Arinsal

Efectius policials avisen als veïns de la zona que obriran el pas cada dues hores amb un comboi per minimitzar el risc que hi ha d’esfondrament

La Policia habilitarà a partir de les 14.00 hores un pas alternatiu i intermitent per als vehicles que han quedat atrapats a la part nord d’Arinsal a causa de l’incendi a l’antiga fàbrica d’Aïgues. El foc, el qual continua actiu, ha obligat a mantenir tallada la circulació entre la part central del poble i la zona nord per motius de seguretat, davant el perill d’esfondrament de la façana de l’edifici afectat i també de l’immoble del davant.

Els Bombers plantegen l’enderroc de part de la fàbrica per extingir el foc persistent davant l’abast de les flames

Com a mesura preventiva, Mobilitat havia restringit totalment el pas de vehicles, permetent únicament el trànsit de vianants a través d’una passarel·la habilitada per la part posterior dels edificis. Davant aquesta situació, la Policia ha informat els veïns i els establiments hotelers de la zona que es començarà a donar pas controlat als vehicles. L’operativa preveu obertures cada dues hores i amb el suport d’un comboi de Policia i Bombers per garantir la seguretat. Aquesta maniobra ja s’ha provat poques hores prèviament per evacuar un autobús de grans dimensions i diversos vehicles que es trobaven a la part alta del poble.

Notícies relacionades
El Registre Professional d’Artistes arriba als 15 inscrits mentre Cultura es fixa tancar la reforma abans d’acabar la legislatura
L’oposició retreu a la majoria que no executa projectes malgrat la “gran capacitat econòmica” del comú
Notícies destacades
  • Societat, Successos
La gravetat del foc deixa l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal pràcticament perduda, segons els primers indicis
  • Societat, Successos
Recull complet de les imatges i vídeos de l’incendi a l’àntiga fabrica d’Aigües d’Arinsal declarat dimecres a la tarda
  • Societat
Forné anuncia que la centraleta única del taxi es farà realitat amb la seva entrada en funcionament l’1 d’abril
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
L’oposició retreu a la majoria que no executa projectes malgrat la “gran capacitat econòmica” del comú
  • Parròquies, Societat
El 75% dels sol·licitants del Jovial a la capital tenen entre 18 i 29 anys i es beneficiaran del nou reglament
  • Parròquies
El Comú de Canillo tanca el 2025 amb un superàvit lleugerament superior als dos milions d’euros i sense endeutament
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

