Es tanca l'afer

Les obres censurades a l’Espai Caldes marxen definitivament d’Andorra i s’exhibiran a Itàlia amb el relat del cas

L’exposició es va clausurar el mateix dia de la inauguració per la retirada d’una portada de Charlie Hebdo per suposats motius de seguretat

Les obres de l’exposició sobre la censura artística programada a l’Espai Caldes han estat traslladades aquest dimarts al matí fora del país. L’exposició, que havia estat impulsada pel Museu de l’Art Prohibit, va quedar clausurada el mateix dia de la seva inauguració a finals de maig, després que el Comú d’Escaldes-Engordany ordenés la retirada d’una de les peces exposades: la portada del setmanari satíric Charlie Hebdo, amb el lema ‘Tout est pardonné’.

La retirada de l’obra, considerada unilateral pel museu organitzador, va provocar que la resta de l’exposició fos immediatament cancel·lada. Ara, les peces continuaran el seu recorregut expositiu a Itàlia, on s’explicarà el context i les circumstàncies de la seva cancel·lació a Andorra. “Sabíem que algunes peces podien generar recels, però aquesta no ens l’esperàvem”, ha afirmat Lídia Penelo, del departament de Comunicació del Museu de l’Art Prohibit, en declaracions a Ràdio i Televisió d’Andorra. En aquest sentit, ha defensat que el museu té el deure d’explicar públicament el que ha passat: “El que ha passat a Andorra no hauria de passar i el que hem de fer nosaltres com a museu és explicar-ho perquè no torni a passar”.

Una clausura polèmica i un debat obert

L’exposició ‘La censura és la comissària d’aquesta exposició’ es va inaugurar el 29 de maig a l’Espai Caldes com a fruit d’una col·laboració entre el Comú d’Escaldes-Engordany i el Museu de l’Art Prohibit, amb obres reconegudes internacionalment per haver estat objecte de controvèrsia, retirada o censura. Entre elles, hi figurava la portada de Charlie Hebdo publicada després dels atemptats del 2015 a París, la qual mostrava una representació de Mahoma sostenint un cartell amb el missatge ‘Je suis Charlie’.

Aquell mateix dia, el comú va ordenar la retirada de la peça per motius de seguretat, i poc després la mostra es va tancar completament. La corporació va justificar la decisió per un “possible risc potencial” i va defensar que actuava per responsabilitat, afirmant la cònsol major, Rosa Gili, en declaracions posteriors que preferia “censurar que anar a un funeral”, al·ludint a la possibilitat de reaccions violentes. A més, també va reconèixer que s’havien “escapat detalls” del contingut en el procés d’aprovació, tot i que la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va afirmar que el seu ministeri no havia emès cap valoració de seguretat prèvia a la retirada de l’obra.