Polèmica per la censura de la censura

«Més cultura, menys censura» ressona a l’Espai Caldes durant la concentració contra el tancament de la mostra

Més d'una trentena de persones critiquen la censura per part de la corporació comunal com a resposta institucional a la llibertat creativa

“Més cultura, menys censura”. Aquest ha estat el clam escoltat aquest dijous a les 19.00 hores davant l’Espai Caldes, on més d’una trentena de persones s’han concentrat per mostrar el seu desacord amb la clausura de l’exposició ‘La censura és la comissària d’aquesta exposició’. La concentració, convocada a través de les xarxes socials, ha aplegat diversos ciutadans i artistes visuals. Tots ells han mostrat el seu desacord amb la decisió del Comú d’Escaldes-Engordany de clausurar la mostra provinent del Museu de l’Art Prohibit de Barcelona, menys de 24 hores després de la seva presentació.

El tancament ha estat rebut amb sorpresa per molts dels assistents. “M’he assabentat que s’ha anul·lat l’exposició a través de la manifestació”, ha explicat una de les participants, qui ha afegit que “he vingut a donar suport als artistes”. Altres ciutadans han lamentat la decisió del comú: “Hi ha molta incomprensió davant d’aquesta decisió, tenint en compte que aquella portada va ser una resposta molt humana del que havia passat a Charlie Hebdo”, ha destacat una jove. En la mateixa línia, una altra assistent ha manifestat que “l’art no mata”, sinó que ho són “els discursos d’odi”, tot afegint que “aquesta exposició ens havia de servir per reflexionar”.

L’artista Eve Ariza, del col·lectiu d’artistes visuals, ha volgut donar suport al Departament de Cultura i ha criticat la gestió del cas per part del comú: “Aquesta decisió d’última hora és una falta de respecte cap al comissariat“, ha assegurat, i ha afegit que “es podia haver fet d’una altra manera, tenint en compte que ja es sabia que durant l’exposició coincidiria amb els jocs dels Petits Estats d’Europa”. En aquest mateix sentit, un dels assistents, el socialdemòcrata Joao de Melo, ha valorat la situació afirmant que “és una situació que requereix una reflexió”, i ha afegit que “tot el que sigui art no ha de tenir censura”.

Tot i el caràcter pacífic i reivindicatiu de la concentració, moltes persones han optat per no fer declaracions públiques. Diversos assistents han expressat en privat la seva disconformitat amb la decisió municipal, però han declinat parlar davant dels mitjans per por a possibles represàlies als seus llocs de treball, entre ells el conseller de Medi Ambient i Manteniment d’Edificis de la corporació comunal, David Pérez.

Pel que fa al motiu del tancament, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha explicat aquest dijous que la decisió s’ha pres després de veure una de les peces que formaven part de l’exposició: una portada de la revista satírica Charlie Hebdo, la mateixa que va desencadenar els atemptats contra la redacció francesa l’any 2015. Segons Gili, no hi va haver temps per revisar la totalitat de les obres abans de l’obertura oficial.