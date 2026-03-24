Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Des de la Policia apunten que almenys un dels arrestats té antecedents en territoris veïns per fets similars. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Dispositiu a Sant Julià

La Policia xifra en 2.000 euros el valor total dels objectes sostrets en el furt d’Aixirivall pels dos joves detinguts

La investigació continua oberta per tal de localitzar el tercer implicat i determinar si el grup podrien estar relacionats amb altres robatoris

La Policia ha confirmat aquest dimarts la detenció de dos homes no residents, de 19 i 24 anys, com a presumptes autors del furt en un vehicle a Aixirivall que aquest dilluns va desencadenar un ampli operatiu policial a Sant Julià de Lòria. Segons ha informat el cos, els arrestats van sostreure una motxilla de l’interior del cotxe que contenia un ordinador portàtil i una jaqueta, amb un valor superior als 2.000 euros. Els objectes van ser recuperats posteriorment pels agents.

Llegir

Els fets es van produir cap a les 18.30 hores, quan el propietari del vehicle va sorprendre diversos individus amb la cara tapada manipulant el seu cotxe. En ser descoberts, els sospitosos van fugir amb un turisme amb matrícula espanyola, però van patir un accident poc després.

Arran de la situació, la víctima i el seu fill van iniciar una persecució, mentre un agent fora de servei que es trobava a la zona va aconseguir retenir un dels implicats fins a l’arribada de la policia. La resta de sospitosos van fugir corrents, fet que va activar un ampli dispositiu policial amb diverses unitats, incloent-hi un equip caní i mitjans aeris. L’operatiu va permetre detenir un segon individu a la carretera de Fontaneda.

Els objectes sostrets, valorats en més de 2.000 euros, inclouen un ordinador portàtil i una jaqueta recuperats pels agents

La investigació continua oberta per tal de localitzar un tercer implicat i determinar si els detinguts podrien estar relacionats amb altres furts. Segons fonts policials, almenys un dels arrestats té antecedents en territoris veïns per fets similars.

En paral·lel, la Policia ha arrestat un home no resident de 29 anys a Escaldes-Engordany per presumptament falsificar documentació amb l’objectiu d’obtenir un permís de residència i treball. De l’altra, un turista de 47 anys ha estat detingut al Pas de la Casa després d’insultar, amenaçar i intentar agredir agents durant una intervenció policial, a més de resistir-se a la detenció.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu