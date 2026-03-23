  • Un vehicle de Policia. | Marvin Arquíñigo
Un intent de furt a Aixirivall desplega un operatiu que acaba amb dos detinguts i un tercer encara en recerca

En el dispositiu hi participen diverses patrulles, la unitat d’intervenció tècnica i també s’ha activat un dron per donar suport a la recerca

La Policia ha confirmat aquest dilluns a la tarda un operatiu en marxa a la zona d’Aixirivall, a Sant Julià de Lòria, arran d’un intent de furt en un vehicle. Segons han explicat fonts policials a EL PERIÒDIC, l’avís s’ha rebut cap les 18.30 hores, quan s’ha alertat de la presència d’uns individus que estarien intentant cometre un furt. El propietari del vehicle els hauria sorprès in fraganti, moment en què els sospitosos han intentat fugir.

En la fugida, els individus han patit un accident amb un altre vehicle. Els agents han pogut controlar un dels implicats al mateix lloc dels fets, mentre que els altres dos han fugit a peu. Posteriorment, s’ha desplegat un dispositiu de recerca que ha permès localitzar i detenir un segon sospitós. A hores d’ara, laPolicia manté l’operatiu actiu en diferents punts del Principat, més centrats a la parròquia laurediana (encreuament de Fontaneda), per intentar localitzar el tercer implicat que encara es troba fugit.

En el dispositiu hi participen diverses patrulles, la unitat d’intervenció tècnica i també s’ha activat un dron per donar suport a la recerca. Fonts policials han indicat que l’operació continua oberta i que, per ara, no es poden facilitar més detalls. Al tancament d’aquesta edició la Policia continua buscant el tercer fugitiu mitjançant els controls esmentats. En tot que aquest mitjà conegui noves informacions, les publicarà.

Notícies relacionades
Un caçador andorrà resulta ferit a Catalunya després de ser atacat per un porc senglar durant una batuda
Detinguda una dona amb 4,2 grams de cocaïna i 18 pastilles d’èxtasi al Pas durant un festival de música electrònica
Una forta topada entre un motorista i un cotxe a l’alçada de la rotonda del Viena genera importants retencions

El més destacat
  • Societat, Successos
Un caçador andorrà resulta ferit a Catalunya després de ser atacat per un porc senglar durant una batuda
  • Societat, Successos
Detinguda una dona amb 4,2 grams de cocaïna i 18 pastilles d’èxtasi al Pas durant un festival de música electrònica
  • Successos
Una forta topada entre un motorista i un cotxe a l’alçada de la rotonda del Viena genera importants retencions
Entrevistes culturals
Alexander Main
Mag
José Martínez
Director de dansa del Junior Ballet de l’Òpera de París
Araceli Rosillo
Historiadora especialitzada en la història de les dones
