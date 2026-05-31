Virtus fa el salt a la política institucional com a partit conservador i ja treballa en les futures candidatures electorals

Virtus ha formalitzat la seva constitució com a partit polític amb la voluntat de presentar-se a les pròximes eleccions generals i defensar un model de país basat en el respecte a les institucions, la iniciativa privada i el creixement sostenible. La nova formació, la qual fins ara havia funcionat com un grup d’opinió política, ha anunciat també la creació d’un comitè executiu provisional encarregat de preparar el congrés fundacional, elaborar el programa electoral i treballar en la confecció de les futures candidatures nacionals i parroquials.
Segons exposa la formació en un comunicat, Virtus neix amb la voluntat de promoure «un Estat de Dret on prevalgui el respecte a les institucions» i d’afavorir un encaix econòmic amb l’entorn més proper «des del diàleg, el consens i el sentit comú». El partit defensa un model de país que combini la preservació de la identitat andorrana amb polítiques orientades al progrés i a l’adaptació als reptes econòmics internacionals.
Els estatuts fundacionals defineixen Virtus com una formació de caràcter conservador, amb vocació tant nacional com parroquial. Entre els seus principals eixos ideològics hi figuren la defensa de les institucions andorranes, el respecte a la tradició i a la identitat del país, la promoció de polítiques de lliure mercat amb una intervenció limitada de l’Estat i un creixement demogràfic que qualifiquen de «racional i objectiu».
La formació també aposta per reforçar la cooperació entre administracions en aquelles qüestions que requereixin una visió global del territori, defensa el respecte a la propietat privada i reivindica la meritocràcia com a base de la igualtat d’oportunitats. Així mateix, assegura que vol treballar per una Andorra «forta, sobirana i cohesionada», amb institucions sòlides i polítiques orientades a un desenvolupament sostenible sustentat en el talent, la seguretat jurídica i la col·laboració publicoprivada.
Comitè executiu provisional
Durant el procés constituent, Virtus ha acordat nomenar un comitè executiu provisional encapçalat per Josep Duró Coma com a president i Olga Forné Angrill com a vicepresidenta. També en formen part Josep Antoni López Alcantara com a secretari d’organització, Xavier Altimir Planes com a tresorer i Robert Call Masià, Òscar Rossell Margalef, Albert Font Massip i Josep Majoral Obiols com a vocals.
Aquest òrgan tindrà l’encàrrec de preparar la celebració d’un congrés nacional que haurà de definir l’estructura definitiva de la formació i escollir l’executiva que liderarà el partit. Paral·lelament, treballarà amb la militància en l’elaboració del programa d’acció política i en la configuració de les candidatures que Virtus presentarà a les pròximes eleccions generals.